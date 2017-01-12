Беларусь под санкциями: что будет с ценами, доходами и уровнем жизни

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Уход западных компаний и фактическая экономическая изоляция Беларуси со стороны ЕС и США обернулись для белорусов ростом цен и падением доходов. Лукашенко предложил Западу транзит зерна из Украины через Беларусь в обмен на снятие части санкций. Пойдет ли ЕС и Украина на сделку с Лукашенко? Сможет ли Россия заменить рынок ЕС? И что будет с экономикой и уровнем жизни белорусов в будущем?