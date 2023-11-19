Bayer обязали выплатить 1,5 млрд по делу о раке от пестицида

Bayer обязали выплатить 1,56 млрд долларов четырем истцам по обвинению в том, что выпускаемый дочерней компанией Monsanto гербицид может быть причиной развития рака.

Суд присяжных в США обязал немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer выплатить компенсацию в размере 1,56 млрд долларов (1,43 млрд евро) четырем истцам по обвинению в том, что химикат глифосат стал причиной онкологического заболевания. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщают агентства Reuters и Bloomberg.

Присяжные сочли, что Вэлори Гюнтер из Нью-Йорка, Джимми Дрегер из Миссури и Дэниел Андерсон из Калифорнии должны получить от Monsanto - дочерней компании Bayer - в общей сложности 61,1 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб и по 500 миллионов долларов каждый в качестве штрафных санкций. У каждого из них была диагностирована неходжкинская лимфома, которая, как они утверждали, была вызвана пестицидом Roundup, содержащим химикат глифосат.

Как отмечает Reuters, размер компенсаций будет снижен в апелляционном суде. Bayern намерен обжаловать решение, утверждая, что суд "неприемлемо позволил истцам искажать нормативные и научные факты". Bayer регулярно проигрывает подобные суды в США. В октябре суд присяжных в Калифорнии присудил компенсацию в размере 332 миллионов долларов 57-летнему мужчине, у которого в возрасте 51 года была обнаружена форма неходжкинской лимфомы. Это стало третьим подряд подобным иском, проигранным концерном.

Споры о вреде глифосата

У экспертов нет единого мнения о возможном вредных свойствах глифосата. Агентство по охране окружающей среды США (EPA), а также регулирующие органы в ЕС и Германии не признали, что это вещество может вызвать развитие рака. Между тем Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году заявило, что глифосат может являться канцерогенным.

Гербицид с содержанием глифосата производила американская компания Monsanto под маркой Roundup. В 2000 году патент на него стал общедоступным, и теперь химикат производится большим количеством компаний. Monsanto с июня 2018 года принадлежит немецкому концерну Bayer.

Против Bayer было подано около 165 тысяч исков с обвинением в появлении рака из-за глифосата. В 2020 году компания урегулировала большинство споров на сумму до 10,9 млрд долларов. По данным регулирующих органов, около 50 тысяч претензий остаются на рассмотрении, пишет Reuters.

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