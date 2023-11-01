Bayer проиграл в США третий подряд суд о раке от глифосата

На Bayer наложен штраф в размере 332 млн долларов. Концерн проиграл очередной суд по обвинению в том, что выпускаемый им гербицид может быть причиной развития рака.

Немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer проиграл третий подряд иск в США по обвинению в том, что производимый им химикат глифосат стал причиной онкологического заболевания, сообщает агентство dpa во вторник, 31 октября.

Суд присяжных в Сан-Диего Калифорнии присудил компенсацию в размере 332 миллионов долларов (314 миллионов евро) 57-летнему мужчине, у которого в возрасте 51 года была обнаружена форма неходжкинской лимфомы. Как отмечают dpa и Reuters, общая сумма штрафа будет в итоге наверняка уменьшена. Bayer назвал приговор необоснованным, а сумму ущерба - неконституционной.

Компания настаивает, что выпускаемый ею гербицид глифосат, который используется для борьбы с сорняками, безопасен. В США концерн выиграл девять дел и проиграл три, напоминает dpa. Всего в адрес Bayer было подано более 125 тысяч исков, с большинством из заявителей по которым компания заключила досудебное соглашение.

Споры о вреде глифосата

У экспертов нет единого мнения о возможном вредных свойствах глифосата. Агентство по охране окружающей среды США (EPA), а также регулирующие органы в ЕС и Германии не признали, что это вещество может вызвать развитие рака. Между тем Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году заявило, что глифосат может являться канцерогенным.

Гербицид с содержанием глифосата производила американская компания Monsanto под маркой Roundup. В 2000 году патент на него стал общедоступным, и теперь химикат производится большим количеством компаний. Monsanto с июня 2018 года принадлежит немецкому концерну Bayer.

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