Баварская королева открыла сезон спаржи (фото)

Греттштадт • В Германии начался сезон спаржи. Первая немецкая спаржа поступила в продажу уже несколько недель назад. Но сейчас он начинает по-настоящему набирать обороты повсеместно, хотя цены еще кусаются - могут пока превышать 20 евро за килограмм, да и вряд ли в этом году упадут ниже 10 евро за первосортный товар.

Одним из традиционных регионов возделывания этого очень любимого немцами сезонного овоща является баварская Франкония, где на этой неделе официально открыли сезон. Как и положено, сделала это действующая королева спаржи Христиане Райнхарт (Christiane Reinhart), конечно, с учетом всех требований коронавирусного времени.

Баварская спаржа - 2021. Фотографии

Немцы и спаржа - в тоннах и миллионах

В среднем каждый житель Германии съедает 1,7 кг спаржи в год. Ее слегка отваривают или готовят на пару. В классическом виде спаржу едят с отварным картофелем и ветчиной под соусом бешамель. Более подробно о способах приготовления этого овоща можно узнать из нашей фотогалереи в конце страницы.

В Германии насчитывается около 1800 фермерских хозяйств, выращивающих этот овощ. Больше всего - в Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Каждый сезон в Федеративной Республике потребляется 125-130 тысяч тонн спаржи. Из них 80 процентов выращивается в самой Германии. Оставшаяся часть импортируется - в основном, из Испании, Греции и Нидерландов. Ежегодный оборот немецких производителей составляет около 400 миллионов евро.

Где покупать спаржу в Германии

Самая дорогая спаржа - экстра-класса. Она должна быть абсолютно белой, прямой и диаметром 12 миллиметров. Многие предпочитают покупать спаржу не в магазинах, а непосредственно на крестьянских подворьях, которые торгуют этим сезонным товаром не только в рабочие, но и в выходные дни. Там она - самая свежая, только что с поля, цены - немного ниже, а выбор - шире. Плюс за небольшую дополнительную плату можно воспользоваться автоматом для механической чистки спаржи, чтобы сэкономить дома время.

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