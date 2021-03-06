 Баварская королева открыла сезон спаржи (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.04.2021

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По Германии

Баварская королева открыла сезон спаржи (фото)

Монархию в Баварии (пока) не восстановили, но некоторые коронованные особы исправно выполняют свои обязанности - например, королева спаржи во Франконии.

Кристиане Райнхарт

Кристиане Райнхарт - франконская королева спаржи

Греттштадт • В Германии начался сезон спаржи. Первая немецкая спаржа поступила в продажу уже несколько недель назад. Но сейчас он начинает по-настоящему набирать обороты повсеместно, хотя цены еще кусаются - могут пока превышать 20 евро за килограмм, да и вряд ли в этом году упадут ниже 10 евро за первосортный товар.

Одним из традиционных регионов возделывания этого очень любимого немцами сезонного овоща является баварская Франкония, где на этой неделе официально открыли сезон. Как и положено, сделала это действующая королева спаржи Христиане Райнхарт (Christiane Reinhart), конечно, с учетом всех требований коронавирусного времени.

Баварская спаржа - 2021. Фотографии

Спаржа
Плантация спаржи
Спаржа

Немцы и спаржа - в тоннах и миллионах

В среднем каждый житель Германии съедает 1,7 кг спаржи в год. Ее слегка отваривают или готовят на пару. В классическом виде спаржу едят с отварным картофелем и ветчиной под соусом бешамель. Более подробно о способах приготовления этого овоща можно узнать из нашей фотогалереи в конце страницы.

В Германии насчитывается около 1800 фермерских хозяйств, выращивающих этот овощ. Больше всего - в Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Каждый сезон в Федеративной Республике потребляется 125-130 тысяч тонн спаржи. Из них 80 процентов выращивается в самой Германии. Оставшаяся часть импортируется - в основном, из Испании, Греции и Нидерландов. Ежегодный оборот немецких производителей составляет около 400 миллионов евро.

Где покупать спаржу в Германии

Самая дорогая спаржа - экстра-класса. Она должна быть абсолютно белой, прямой и диаметром 12 миллиметров. Многие предпочитают покупать спаржу не в магазинах, а непосредственно на крестьянских подворьях, которые торгуют этим сезонным товаром не только в рабочие, но и в выходные дни. Там она - самая свежая, только что с поля, цены - немного ниже, а выбор - шире. Плюс за небольшую дополнительную плату можно воспользоваться автоматом для механической чистки спаржи, чтобы сэкономить дома время.

Смотрите также: 

  • Рецепты со спаржей: спаржа, манго и фиалка

    Спаржа: рецепты из Германии

    Сезон спаржи длится в Германии с апреля по июнь. Истинные гурманы предпочитают наслаждаться ею в оригинальном виде - слегка отварив или приготовив на пару. Так лучше сохраняются полезные свойства "королевы овощей", уверены знатоки. Отваренную (3-5 минут) зеленую спаржу можно, например, сбрызнуть соком лимона, полить растительным маслом и подать с пюре из манго и цветками фиалки.

  • Рецепты со спаржей: классический вариант

    Спаржа: рецепты из Германии

    Самый традиционный рецепт: основательно очищенную спаржу (белую) отваривают (около 8 минут) и подают с отварным картофелем, копченым лососем или ветчиной, обильно полив особо калорийным голландским соусом с внушительным количеством сливочного масла.

  • Рецепты со спаржей: салат с орехами и сыром

    Спаржа: рецепты из Германии

    Этот салат готовят из зеленой (ее даже не нужно чистить!) и белой спаржи (слегка обжаренной на решетке), редиски (нарезать тонкими кружочками), авокадо, рукколы, петрушки и обжаренного овечьего (или козьего) сыра, политого ложкой душистого майского меда. Салат посыпать ядрами кедровых и грецких орехов и подать с хрустящими ломтиками свежего хлеба.

  • Спаржа с беконом и салатом

    Спаржа: рецепты из Германии

    Быстрый вариант приготовления зеленой спаржи: обернуть ее ломтиками бекона, подрумянить на разогретой сковороде и уложить на зеленые салатные листья, приправленные бальзамическим уксусом и растительным маслом. Готово!

  • Суп-пюре из спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    Нижние, менее сочные, части белых (то есть под землей выращенных) ростков спаржи часто используют для приготовления классического супа-пюре, сдобренного сливочным маслом, сливками, белым вином, молотым мускатом и ароматным перцем. Подавать с рубленой зеленью по вкусу.

  • Спаржа и яйцо пашот

    Спаржа: рецепты из Германии

    Спаржу, обжаренную на сковороде с дольками помидоров, рубленой зеленью и нежным яйцом пашот (яйцо, сваренное без скорлупы в почти кипящей воде), подают как к завтраку, так и к ужину - традиционно с темным хлебом.

  • Бифштекс и спаржа

    Спаржа: рецепты из Германии

    Отварную спаржу в Германии долгое время подавали в качестве гарнира к шницелю или жаркому. Сегодня хорошо приготовленный бифштекс и спаржа (белая или зеленая) в сопровождении помидорно-фруктового соуса - блюдо популярное и изысканное, вкус которого зависит исключительно от качества и свежести ингредиентов.

  • Спаржа на пицце

    Спаржа: рецепты из Германии

    Вегетарианский вариант любимой и в Германии пиццы без спаржи - признанной королевы овощей весеннего сезона - конечно же, не обошелся. Вот только на пиццу опытные кулинары рекомендуют ее класть не сразу, а примерно за десять минут до конца выпекания.

  • Салат из клубники и спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    В этом салате встречаются фавориты двух сезонов - весеннего и летнего. Зеленую спаржу (ее следует слегка отварить), стручки гороха и клубнику крупно нарезать, заправить смесью бальзамического уксуса, клубничного сиропа или варенья, растительного масла и крупномолотого пряного красного перца. Перед подачей посыпать рубленой зеленью (лучше укропом).

  • Сэндвич со спаржей

    Спаржа: рецепты из Германии

    Отваренную спаржу завернуть в слой смазанной сладковатой горчицей ветчины (можно копченого или маринованного лосося). Уложить на хлеб (булочку или багет), покрытый листьями рукколы, полить голландским соусом, накрыть вторым ломтиком хлеба. В такой "упаковке" спаржа скрасит любой офисный обед.

  • Спаржа во фритюре и блинчики

    Спаржа: рецепты из Германии

    Белую очищенную спаржу обмакнуть в блинное тесто и обжарить во фритюре. Подавать со сладкими блинчиками "Сюзет", которые опускают в нагретый с сахаром апельсиновый ликер. Блюдо посыпать рублеными орехами (фисташками). Такое праздничное яство подают, например, в честь открытия сезона спаржи в Дортмунде. По традиции в этот день избирают "королеву спаржи".

  • Паштет из спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    Овощной паштет (террин) готовят в нагретой на 180° печи на "водяной бане" (45 минут): емкость для выпекания выложить фольгой, уложить слой зеленой спаржи, пюре из спаржи (смешать с творогом, сливками и яйцами), слой пюре из сладкого перца и снова пюре из спаржи. Подавать с крюшоном из белой спаржи, долек лимона, листьев подмаренника душистого с сахаром, льда и светлого пива.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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