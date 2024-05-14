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Барометр ZEW экономики ФРГ вырос до двухлетнего максимума

Роман Сулима
14 мая 2024 г.

Подъем мировой экономики в целом заставляет профессионалов фондового рынка с большим оптимизмом смотреть в том числе на экономическое развитие Германии. Барометр ожиданий на ближайшие полгода вырос на 4,2 пункта.

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Купюры евро
Подъем мировой экономики дарит оптимизм и развитию еврозоныФото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Так называемый барометр ожиданий экономики Германии на ближайшие шесть месяцев в мае 2024 года в десятый раз подряд вырос на 4,2 пункта до 47,1 пункта. Об этом сообщает Центр европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме во вторник, 14 мая. Данные ZEW собраны на основе опроса 156 аналитиков и инвесторов. Согласно данным агентства Reuters, экономисты ожидали улучшения показателя максимум до 46,0 пункта. 

Последний раз показатель барометра был выше в феврале 2022 года, до начала агрессивной войны России против Украины, приведшей к резкому падению экономических ожиданий.

Вамбах: "Все больше признаков восстановления экономики"

"Уверенность в себе растет, - сказал глава ZEW Ахим Вамбах (Achim Wambach). - Появляется все больше признаков восстановления экономики". Улучшение оценки экономической ситуации в еврозоне в целом и на важном для Германии экспортном рынке Китая также должно позитивно сказаться на этом процессе, добавил он, уточнив, что "повышенный оптимизм" отражается, в частности, в резком росте ожиданий в сфере внутреннего потребления в строительном и машиностроительном секторах экономики.

В начале 2024 года экономика Германии выросла на 0,2 процента, едва избежав рецессии. Министерство экономики ФРГ также предполагает, что экономическое восстановление постепенно стабилизируется и набирает обороты. Однако пока нельзя говорить об устойчивом подъеме, отмечает Reuters.

 

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