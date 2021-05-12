Бананы дорожают: чем ответят российские овощи?

Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет. Это случилось вскоре после того, как Путина спросили, почему бананы стоят дешевле моркови. Взгляд Сергея Елкина на ценовую гонку.
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