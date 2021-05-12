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Бананы дорожают: чем ответят российские овощи?

Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет. Это случилось вскоре после того, как Путина спросили, почему бананы стоят дешевле моркови. Взгляд Сергея Елкина на ценовую гонку.

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Смотреть видео 03:15 Поделиться Как Путин заморозил цены и продлил продовольственное эмбарго Отправить Facebook Vkontakte EMail Odnoklassniki Telegram Мой круг Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3minI Путина возмутил рост цен на продукты, но власти все равно ограничили их импорт из стран Запада (14.12.2020)

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