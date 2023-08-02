  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесЛитва

Балтийские страны отделяются от российской электросистемы

Александра Иванова
6 мин. назад

Литва, Латвия и Эстония определились с датой отключения своих электросетей от электрического кольца БРЭЛЛ и их синхронизации с сетями континентальной Европы.

https://p.dw.com/p/4Uh6h
Линии электропередачи в Литве (фото из архива)
Фото: Getty Images/AFP/P. Malukas

Латвия, Литва и Эстония к февралю 2025 года отделят свои сети энергоснабжения от российской и синхронизируют их с сетями континентальной Европы. Об этом решении операторов энергосетей трех балтийских государств сообщило в среду, 2 августа, министерство энергетики Литвы.

О том, что Литва, Латвия и Эстония готовятся к такому шагу, ранее писало онлайн-издание Delfi. "При реализации соглашения операторы будут обязаны в августе 2024 года уведомить о совместном решении не продлевать договор по БРЭЛЛ (так называемое электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, предполагающее синхронный режим работы энергосистем. - Ред.) и провести синхронизацию с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года", - говорилось в заявлении министерства энергетики Литвы, процитированном изданием 25 июля.

Как пояснили тогда в министерстве, решение отделиться от БРЭЛЛ было принято "с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в контексте войны в Украине", и оно "еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности".

В декабре 2022 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин готов к экстренному отключению от кольца БРЭЛЛ, но хочет минимизировать возможные риски. Тогда Каллас отметила, что у ее страны есть политическая воля для такого шага, однако для него пока не хватает ряда технических элементов.

Смотрите также:

Украинцы без электроэнергии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кишинев - без российского газа: все объемы перенаправляют в Приднестровье (11.12.2022)

Кишинев - без российского газа: все объемы перенаправляют в Приднестровье (11.12.2022)

Кишинев принял решение перенаправлять весь газ, поставляемый "Газпромом", в приднестровский регион. Взамен Тирасполь обязался подавать правому берегу электричество по цене в 73 доллара за мегаватт/час. Это позволило снизить тарифы для потребителей.
Экономика и бизнес11 декабря 2022 г.04:25 мин.
external

Блэкаут в Украине и Молдове: как Путин погрузил соседей в холод и тьму. DW Новости (24.11.2022)

Блэкаут в Украине и Молдове: как Путин погрузил соседей в холод и тьму. DW Новости (24.11.2022)

После серии ракетных ударов России 23 ноября в Украине остаются обесточены многие регионы страны, включая столицу - город Киев. Впервые за время войны в большей части Киева прекратилось водоснабжение, в 70 % домов не было электричества. Также во многих регионах полноценно не работают банкоматы, мобильная связь и интернет.
24 ноября 2022 г.38:00 мин.

Сообщение онлайн-издания Delfi об отключении электросетей стран Балтии от кольца БРЭЛЛ

Министерство: страны Балтии договорились о синхронизации с сетями континентальной Европы до февраля 2025 г.
www.delfi.lt
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пожар на российском нефтехранилище в Белгороде

Почему Украине разрешено атаковать цели на территории РФ?

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Пожар в Церкви примирения Востока и Запада ночью 11 июня 2023 года

Сгорел символ надежды на мир между Востоком и Западом

Сгорел символ надежды на мир между Востоком и Западом

Культура5 ч. назад
external

Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине

Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине

Общество20 ч. назад04:15 мин.
Контейнерный порт Гамбурга. Бездействующие краны

Неужели экономику Германии ждет упадок и деиндустриализация?

Неужели экономику Германии ждет упадок и деиндустриализация?

Экономика и бизнес2 мин. назад
Бывший министр транспорта ФРГ Андреас Шойер

С экс-министра ФРГ хотят взыскать 243 млн евро. За что?

С экс-министра ФРГ хотят взыскать 243 млн евро. За что?

Политика5 ч. назад
Озеро Крайдезе

Почтовый ящик на дне озера - для кого и где находится?

Почтовый ящик на дне озера - для кого и где находится?

Туризм5 ч. назад
Искусство "шибари"

Немецкие студенты сняли порно прямо в университете

Немецкие студенты сняли порно прямо в университете

Культура10 ч. назад
На главную страницу