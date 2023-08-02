Балтийские страны отделяются от российской электросистемы

Литва, Латвия и Эстония определились с датой отключения своих электросетей от электрического кольца БРЭЛЛ и их синхронизации с сетями континентальной Европы.

Латвия, Литва и Эстония к февралю 2025 года отделят свои сети энергоснабжения от российской и синхронизируют их с сетями континентальной Европы. Об этом решении операторов энергосетей трех балтийских государств сообщило в среду, 2 августа, министерство энергетики Литвы.

О том, что Литва, Латвия и Эстония готовятся к такому шагу, ранее писало онлайн-издание Delfi . "При реализации соглашения операторы будут обязаны в августе 2024 года уведомить о совместном решении не продлевать договор по БРЭЛЛ (так называемое электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, предполагающее синхронный режим работы энергосистем. - Ред.) и провести синхронизацию с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года", - говорилось в заявлении министерства энергетики Литвы, процитированном изданием 25 июля.

Как пояснили тогда в министерстве, решение отделиться от БРЭЛЛ было принято "с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в контексте войны в Украине", и оно "еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности".

В декабре 2022 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила , что Таллин готов к экстренному отключению от кольца БРЭЛЛ, но хочет минимизировать возможные риски. Тогда Каллас отметила, что у ее страны есть политическая воля для такого шага, однако для него пока не хватает ряда технических элементов.

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