 Баку передал Еревану тела 29 погибших в Карабахе солдат | Новости из Германии о Европе | DW | 29.10.2020

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Европа

Баку передал Еревану тела 29 погибших в Карабахе солдат

В Минобороны Армении подтвердили получение тел 29 военнослужащих от Азербайджана. Посредниками выступили Россия, Международный Красный Крест и ОБСЕ.

Дым от взрывов артиллерийских снарядов в Нагорном Карабахе

Азербайджан передал Армении тела около 30 армянских солдат и офицеров, погибших в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в четверг, 29 октября, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Минобороны Армении подтвердило, что были переданы 29 тел военнослужащих. По словам пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян, это стало возможным благодаря посредническим усилиям России, полевой группы Международного комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Она также сообщила, что Ереван готов передать азербайджанской стороне тела военнослужащих, которые находятся на карабахской стороне, предоставить информацию о военнопленных и подготовить их обмен.

Новые консультации в Женеве

После трех соглашений о перемирии в Карабахе, сорванных в течение одного месяца, в Женеве 30 октября должны начаться новые консультации с целью разрешения конфликта. Ожидается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретятся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США). Ранее встреча была запланирована на 29 октября.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, когда Азербайджан начал масштабную военную операцию по возвращению под свой контроль этого региона, населенного преимущественно армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной НКР не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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Нагорный Карабах: военные действия продолжаются, несмотря на перемирие

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


 

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