Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстреле городов и гибели людей

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха растет число жертв с обеих сторон. Министерство обороны Азербайджана в среду, 28 октября, сообщило, что армянские военные вновь обстреляли город Барда из РСЗО "Смерч". По данным МИД республики, в результате ракетного удара погиб 21 мирный житель, более 70 человек получили ранения. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отвергла обвинения Баку. На своей странице в Facebook она назвала заявление азербайджанского Минобороны "безосновательным и лживым".

Число гражданских лиц, погибших в конфликте с азербайджанской стороны, согласно официальным данным, возросло до 83. Число погибших азербайджанских солдат неизвестно из-за цензуры, действующей в связи с введением военного положения.

С армянской стороны, также по официальным данным, военные потери возросли на 59 до 1068 солдат. Сообщается также о 40 погибших гражданских лицах.

Ранее в интервью "Интерфаксу" президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потери армянской стороны в ходе боевых действий с начала нынешнего конфликта составляют около 5 тысяч человек убитыми. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвала эту информацию "ложной".

В свою очередь, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики в среду сообщили об обстреле азербайджанским военными - также из РСЗО "Смерч" - городов Степанакерт и Шуша. По их данным, в Степанакерте от обстрела сильно пострадал роддом, один мирный житель погиб, несколько человек ранены. Минобороны в Баку отвергло утверждения об обстреле роддома в Степанакерте азербайджанскими военными, назвав его "дезинформацией".

Призыв к прекращению огня и деэскалации

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное гуманитарное перемирие, которое начало действовать с 26 октября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в его нарушении.

"К скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности" обе стороны призвали министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, обсудив в среду по телефону ситуацию в зоне карабахского конфликта. Министры подчеркнули "безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ", говорится в сообщении, распространенном российским МИД.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, когда Азербайджан начал масштабную военную операцию по возвращению под свой контроль этого региона, населенного преимущественно армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной НКР не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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