 Анкара и Баку отрицают обстрел турецким F-16 армянского самолета | Новости из Германии о Европе | DW | 29.09.2020

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Европа

Анкара и Баку отрицают обстрел турецким F-16 армянского самолета

В Ереване заявили, что штурмовик СУ-25 ВВС Армении был сбит турецким истребителем, вторгнувшимся в воздушное пространство страны.

Истребитель F-16 турецких ВВС

Истребитель F-16 турецких ВВС

В Ереване заявили, что Турция во вторник, 29 сентября, сбила армянский самолет Су-25. "При выполнении боевой задачи во время противовоздушных и воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 турецких ВВС сбил над воздушной территорией Армении штурмовик СУ-25 ВВС Армении. Пилот героически погиб", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Согласно данным Минобороны, принадлежащие ВС Турции истребители F-16 вылетели из аэропорта "Гянджа" в Азербайджане и обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и турецких беспилотников "Байрактар" из азербайджанского аэропорта Даляр" по армянским населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк и сухопутным подразделениям ВС Армении. Армянская авиация в это время оказывала поддержку войскам ПВО Армении. В военном ведомстве заявляют, что турецкий истребитель, сбивший самолет армянских ВВС, находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на территории Армении.

В Турции и Азербайджане отрицают сообщения Минобороны Армении

В Анкаре опровергли заявления Еревана. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет.

Опровержения последовали и из Баку. "Это очередная дезинформация армянской стороны", - сказал начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы. Он не стал комментировать сообщения армянской стороны о том, что F-16 якобы вылетел из Азербайджана.

Пресс-секретарь министерства обороны Анар Эйвазов указал также, что азербайджанские ВВС не располагают истребителями F-16.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что Армения пытается создать  видимость участия многих стран в карабахском конфликте. Выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", он заявил, что, "создавая такие ложные новости", армянская сторона пытается "создать впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны".

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    Автор: Наталья Позднякова


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