 Байден напомнил Си Цзиньпину о правах человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.02.2021

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Мир

Байден напомнил Си Цзиньпину о правах человека

Президент США выразил обеспокоенность "нечестными экономическими практиками", а также обстановкой в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Джо Байден

Джо Байден

Джо Байден в среду, 10 февраля, впервые в должности президента США провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации из Белого дома, Байден выразил обеспокоенность "нечестными экономическими практиками" Пекина, "репрессиями в Гонконге", а также нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В числе прочего собеседники обсудили борьбу с коронавирусом, а также изменение климата. Белый дом, несмотря на разные взгляды по многим вопросам, стремится к открытому диалогу с Пекином, заявил представитель администрации Байдена.

Внешнеполитические шаги Байдена

5 февраля Джо Байден, выступая в в Госдепартаменте, провозгласил новые принципы своей внешней политики, в частности изменение отношений Вашингтона с Москвой. США больше не будут "отступать перед агрессивными действиями России", заявил он. Байден также остановил запланированный вывод части американского контингента из Германии и объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы после совершенного в этой стране госпереворота.

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    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

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  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

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    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

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    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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