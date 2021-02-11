Байден напомнил Си Цзиньпину о правах человека

Джо Байден в среду, 10 февраля, впервые в должности президента США провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации из Белого дома, Байден выразил обеспокоенность "нечестными экономическими практиками" Пекина, "репрессиями в Гонконге", а также нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В числе прочего собеседники обсудили борьбу с коронавирусом, а также изменение климата. Белый дом, несмотря на разные взгляды по многим вопросам, стремится к открытому диалогу с Пекином, заявил представитель администрации Байдена.

Внешнеполитические шаги Байдена

5 февраля Джо Байден, выступая в в Госдепартаменте, провозгласил новые принципы своей внешней политики, в частности изменение отношений Вашингтона с Москвой. США больше не будут "отступать перед агрессивными действиями России", заявил он. Байден также остановил запланированный вывод части американского контингента из Германии и объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы после совершенного в этой стране госпереворота.

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