 Байден вновь назвал резню армян в Османской империи геноцидом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2022

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Мир

Байден вновь назвал резню армян в Османской империи геноцидом

Американский лидер выступил с заявлением по случаю массового уничтожения армянского населения в Османской империи. "Геноцид армян - одно из самых страшных массовых злодеяний 20-го века", - отметил Байден.

Президент США Джозеф Байден в Белом доме

Джо Байден (фото из архива)

Президент США Джо Байден снова назвал геноцидом массовое уничтожение армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. Это следует из заявления, распространенного в воскресенье, 24 апреля, Белым домом по случаю Дня памяти жертв.

"Сегодня мы вспоминаем о полутора миллионах армян, которые были депортированы, убиты или отправлены на смерть в ходе кампании по уничтожению, и скорбим о трагической потере стольких жизней", - подчеркивается в документе. Байден отметил, что "геноцид армян - одно из самых страшных массовых злодеяний 20-го века".

По словам американского лидера, события 107-летней давности являются мотивацией для построения мира, где уважаются права человека, а зло фанатизма и нетерпимости не омрачает повседневную жизнь.

Жесткая реакция Турции

Кроме того, это - повод, чтобы задуматься "о силе и жизнестойкости армянского народа", добавил Джо Байден. Американцы армянского происхождения "делают нашу нацию сильнее и динамичнее", добавил он.

Комментарий американского лидера уже вызвал жесткую реакцию в Турции. "Мы отвергаем такие заявления и решения, которые искажают исторические факты в связи с политическими мотивами, и осуждаем тех, кто настаивает на этом ошибочном" толковании, заявили в турецком МИДе.

Байден - первый президент США, признавший геноцид армян

Год назад, 24 апреля 2021 года, Байден стал первым американским президентом, назвавшим резню армян в Османской империи во время Первой мировой войны геноцидом. По словам главы Белого дома, речь шла не о том, чтобы "обвинять" Турцию, а о подтверждении исторического факта. Политик еще во время предвыборной кампании пообещал, что будет добиваться использования подобных формулировок. "Молчание означает пособничество", - отмечал он.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей и Сенат Конгресса США.

Реакция Анкары на заявление американского лидера в 2021 году последовала незамедлительно. Турция "никому не позволит учить нас нашей истории", указал министр иностранных дел Мевлют Чавошуглу.

Анкара согласна с фактом массовой гибели, но выступает против термина "геноцид"

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв (до полутора миллионов человек), на котором настаивает армянская сторона.

По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были, в том числе и турки.

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  • Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу

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  • На заседании Европарламента

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  • Армянская группа Genealogy

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  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

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  • Владимир Путин

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Визит Путина вызвал интерес

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

Как французские армяне борются за признание геноцида

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