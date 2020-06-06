 Байден пообещал объединить США в случае его победы на выборах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2020

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Мир

Байден пообещал объединить США в случае его победы на выборах

Бывший вице-президент США Байден согласился быть выдвинутым в качестве кандидата в президенты США от демократов. В случае победы он станет самым пожилым главой государства в истории США.

Джо Байден

Джо Байден

Джозеф Байден намерен объединить раздираемую противоречиями Америку в случае своей победы на выборах главы государства. Об этом бывший вице-президент странызаявил в четверг, 20 августа, принимая номинацию в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии. Политик получил в Милуоки (штат Висконсин) большинство голосов делегатов партийного съезда, который из-за пандемии коронавируса проходил преимущественно в онлайн-формате.

"Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне президентство, я буду способствовать раскрытию в нас только хорошего, а не плохого, я буду союзником света, а не тьмы", - заявил он. "Настало время для нас всех объединиться… и все вместе мы можем и обязательно преодолеем этот период тьмы в Америке", - добавил политик, пообещав "упорно трудиться" и в интересах тех, кто не голосовал за него.

"С первого дня" представит план противодействия пандемии

Байден добавил, что в должности главы государства уже "с первого дня" представит план по дальнейшему противодействию пандемии коронавируса. Бывший вице-президент заметил, что введет обязательный общефедеральный масочный режим для противодействия распространению пандемии. 

"Мы будем и сможем" бороться с "экзистенциальной угрозой" изменения климата, добавил демократ. При этом он пообещал создание миллионов новых рабочих мест и уточнил, что необходимые инвестиции могут появиться 
за счет отказа от налоговых сокращений для богатых, введенных его соперником на выборах Дональдом Трампом.

Байден может стать самым пожилым президентом в истории США

Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства - Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии.

В случае победы на выборах ему на момент инаугурации будет 78 лет. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории США.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. От республиканцев  Байдену будет противостоять действующий президент страны Дональд Трамп.

  • урны для голосования в США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    На выбор - два варианта

    Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

  • выступление Берни Сандерса в Мичигане

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Праймериз

    На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

  • неофициальные символы Демократической и Республиканской партий США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    "Ослы" против "слонов"

    Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

  • Хилари Клинтон и Берни Сандерс

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предвыборную гонку продолжают: два демократа…

    На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

  • Тед Круз

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    …и два республиканца

    Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

  • претенденты на выдвижение кандидатуры на пост президента США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предварительные итоги

    Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

  • Дональд Трамп

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Еще одна небольшая формальность

    По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

  • Хилари Клинтон

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Первая женщина-кандидат в президенты США?

    В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

  • наклейка с надписью сегодня я проголосовал

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    45-й президент США

    Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года.

    Автор: Илья Коваль


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Выборы в США: Дональд Трамп теряет поддержку избирателей в Аризоне

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