Байден пообещал объединить США в случае его победы на выборах

Джозеф Байден намерен объединить раздираемую противоречиями Америку в случае своей победы на выборах главы государства. Об этом бывший вице-президент странызаявил в четверг, 20 августа, принимая номинацию в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии. Политик получил в Милуоки (штат Висконсин) большинство голосов делегатов партийного съезда, который из-за пандемии коронавируса проходил преимущественно в онлайн-формате.

"Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне президентство, я буду способствовать раскрытию в нас только хорошего, а не плохого, я буду союзником света, а не тьмы", - заявил он. "Настало время для нас всех объединиться… и все вместе мы можем и обязательно преодолеем этот период тьмы в Америке", - добавил политик, пообещав "упорно трудиться" и в интересах тех, кто не голосовал за него.

"С первого дня" представит план противодействия пандемии

Байден добавил, что в должности главы государства уже "с первого дня" представит план по дальнейшему противодействию пандемии коронавируса. Бывший вице-президент заметил, что введет обязательный общефедеральный масочный режим для противодействия распространению пандемии.

"Мы будем и сможем" бороться с "экзистенциальной угрозой" изменения климата, добавил демократ. При этом он пообещал создание миллионов новых рабочих мест и уточнил, что необходимые инвестиции могут появиться

за счет отказа от налоговых сокращений для богатых, введенных его соперником на выборах Дональдом Трампом.

Байден может стать самым пожилым президентом в истории США

Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства - Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии.

В случае победы на выборах ему на момент инаугурации будет 78 лет. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории США.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. От республиканцев Байдену будет противостоять действующий президент страны Дональд Трамп.

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