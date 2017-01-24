 Байден планирует ввести минимальный налог для сверхбогатых | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.03.2022

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Мир

Байден планирует ввести минимальный налог для сверхбогатых

Более 700 семей в США обладают имущество свыше 100 миллионов долларов. Согласно планам Белого дома, они должны будут платить минимальный налог не менее 20 процентов от их полного дохода.

Джо Байден

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена намерена предложить минимальный налог для сверхбогатых людей в рамках бюджета на 2023 год. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом в субботу, 26 марта.

Согласно проекту, налог не менее чем 20 процентов будет взиматься с домохозяйств, обладающих имуществом более 100 миллионов долларов - таких в США насчитывается свыше 700. Сейчас они платят налоги по более низкой ставке, чем остальное население.

Новый налог позволит в течение следующего десятилетия сократить бюджетный дефицит примерно на 360 миллиардов долларов. Демократы США хотят использовать его для финансирования планов по масштабным инвестициям в социальные программы и защиту климата.

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    Автор: Ефим Шуман


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