 Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 07.05.2022

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Украина

Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине

Белый дом практически исчерпал объемы военной помощи Украины и ждет одобрения Конгресса на дополнительные 33 млрд долларов.

Джо Байден на заводе по производству противотанковых ракет Javelin

Джо Байден на заводе по производству противотанковых ракет Javelin

Президент США Джо Байден в пятницу, 6 мая, объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи. По данным Reuters, новый пакет вооружений, одобренный Белым домом, составит 150 млн долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

"С сегодняшним объявлением моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи в обеспечения безопасности Украины", - говорится в заявлении Байдена. До сегодняшнего объявления Белый дом сообщал о доступном остатке в размере 250 млн долларов. Американский президент вновь призвал Конгресс одобрить увеличение объема помощи Украине с 3 до 33 млрд долларов. Соелдиненные Штаты планируют отправить Киеву дополнительную артиллерию, бронетехнику, противотанковые и зенитные системы, а также гуманитарную помощь, отмечает CNN.

С начала российского вторжения в Украину США передали Киевувооружение на сумму 3,4 млрд долларов, включая в том числе гаубицы, зенитные системы Stinger, противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и беспилотники Ghost. Новый пакет военной помощи, одобренный сегодня, будет включать в себя 25 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, противоартиллерийские радары, технику для создания помех, полевое оборудование и запасные части к нему, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Ленд-лиз для Украины

В конце апреля Палата представителей Конгресса США 28 апреля подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о поставках вооружений Украине по программе ленд-лиза, не применявшейся со времен Второй мировой войны. Байден планирует подписать его 9 мая, сообщили в Белом доме. После этого США смогут в течение двух лет быстрее поставлять оружие и другую помощь Киеву, избегая бюрократических процедур.

"Масштабы финансовой помощи значительно увеличились, и это означает, что создана основа для долгосрочных и значительных поставок вооружений, которые в данном случае указывают, скорее, на долгосрочные сценарии, чем на краткосрочные решения", - прокомментировал законопроект военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter). 

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    Автор: Николай Пермяков


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