Байден обвинил "политическое руководство" в создании помех при передаче власти в США

Избранный президент США Джозеф Байден заявил об огромном ущербе, который аппарату национальной безопасности нанесла администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа, блокируя передачу власти. Соответствующее заявление Байден сделал в понедельник, 28 декабря, в Уилмингтоне (штат Делавэр).

По словам Байдена, его команда столкнулась с "помехами" со стороны "политического руководства" при попытке получить нужные сведения в Минобороны США и административно-бюджетном управлении Белого дома.

"Это не что иное, как безответственность"

"Прямо сейчас мы просто не получаем всю необходимую нам информацию в ключевых сферах нацбезопасности от уходящей администрации. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", - подчеркнул Байден. Он добавил, что ему требуется "полная прозрачность" в вопросе формирования оборонного бюджета, чтобы "избежать возможной путаницы или необходимости нагонять в дальнейшем, чем могут попробовать воспользоваться наши соперники". Избранный президент добавил, что ему также необходима "четкая картина позиционирования сил" США по всему миру и проводимых ими операций.

Ранее брифинги для Байдена провели, в частности, его кандидаты на занятие постов госсекретаря (Энтони Блинкен), главы Пентагона (Ллойд Остин) и руководителя министерства внутренней безопасности (Алехандро Майоркас). По словам избранного президента, его команда обнаружила, что ведомства, "критически важные" для американской безопасности, "понесли огромный ущерб'' во время пребывания Дональда Трампа на посту главы государства.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов должна состояться 20 января.

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