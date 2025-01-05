Байден вручил Клинтон, Месси и другим Президентскую медаль

Одной из высших наград в США удостоены в общей сложности 19 человек. По словам Байдена, эти люди - "великие лидеры, которые сделали Америку и мир лучше".

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек для вручения одной из высших наград страны - Президентской медали Свободы, сообщила пресс-служба Белого дома в субботу, 4 января. "Эти 19 человек - великие лидеры, которые сделали Америку и мир лучше", - говорится в сообщении. Церемония награждения состоялась в тот же день.

Среди награжденных - музыкант Боно, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Ирвин "Мэджик" Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, миллиардер Джордж Сорос, актер Дензел Вашингтон и главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур.

Четырем из 19 лауреатов Президентская медаль Свободы присуждена посмертно. Это министр обороны в администрации Барака Обамы Эштон Картер, умерший в 2022 году, гражданская активистка Фанни Лу Хеймер, умершая в 1979 году, министр жилищного строительства в администрации Ричарда Никсона Джордж Ромни, умерший в 1973 году, и бывший генеральный прокурор Роберт Кеннеди, убитый в 1968 году.

Медаль за вклад в дело защиты интересов США и мира во всем мире

Президентскую медаль Свободы присуждают за выдающийся вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов США, защиту мира во всем мире, а также за вклад в культуру и различные общественные, государственные или частные инициативы.

Награду вручают как гражданам США, так и иностранцам. В разные годы ее лауреатами становились режиссер Стивен Спилберг, актриса Барбара Стрейзанд, телеведущая Опра Уинфри, бывшая первая леди США Нэнси Рейган, борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг и бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).