Байден между Путиным и Зеленским: коммутатор или посредник?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Президент США Байден по телефону заверил украинского коллегу Зеленского в поддержке. До этого Байден говорил с президентом РФ Путиным и грозил ему санкциями. Сергей Елкин - о новой роли главы Белого дома.
Смотрите также:
Президенты США и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пообещал "решительно ответить" в случае дальнейшего вторжения России в Украину.