Байден будет вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году

Президент США Джо Байден намерен вновь баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году. "Мой ответ - да, мой план - выдвигаться на переизбрание, таковы мои ожидания", - сказал 78-летний демократ в четверг, 25 марта, отвечая на соответствующий вопрос на первой пресс-конференции со времени инаугурации на пост президента более двух с половиной месяцев тому назад.

Байден утвердительно ответил и на вопрос о том, намерен ли он вновь выдвигаться в паре со своим вице-президентом Камалой Харрис. "Она - прекрасный партнер", - сказал глава государства. При этом Байден не ответил, готов ли он соперничать на предстоящих выборах с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Республиканец Трамп, после поражения Байдену на выборах в ноябре, оставил открытым вопрос о том, будет ли он вновь выдвигаться в президенты. Трамп до сих пор утверждает, что Байден украл у него победу путем мошенничества. При этом он так и не представил никаких доказательств. Сторонники Трампа проиграли десятки дел в федеральных судах различных штатов, оспаривая результаты ноябрьского голосования.

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