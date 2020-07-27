Азербайджан и Турция начали совместные военные учения в Баку

В Баку начались совместные военные учения Азербайджана и Турции. В маневрах задействованы до 600 человек, а также танки, артиллерийские установки, боевые и транспортные вертолеты и беспилотные летательные аппараты, сообщает азербайджанское министерство обороны в понедельник, 28 июня.

Учения с участием военнослужащих двух стран проходят до 30 июня. Маневры нацелены на улучшение взаимодействия подразделений их армий, а также на развитие у командиров навыков принятия военных решений, подчеркнула азербайджанская сторона.

Официальная Анкара оказывала Баку дипломатическую и военную поддержку осенью 2020 года, когда конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха перешел в фазу во время масштабных военных действий. В ноябре премьер Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в спорном регионе.

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