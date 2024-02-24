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Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Канделаки

Евгений Жуков
24 февраля 2024 г.

Введение нового пакета санкций против России Австралия приурочила ко второй годовщине начала полномасштабной войны. В санкционный список попали 55 физических лиц и 37 компаний.

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Сиднейская опера, подсвеченная в цвета украинского флага (фото из архива)
Сиднейская опера, подсвеченная в цвета украинского флага (фото из архива)Фото: Mark Baker/AP Photo/picture alliance

Австралия в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину объявила о введении новых санкций против России. Они коснулись 55 частных лиц и 37 организаций, поддержавших агрессивную войну РФ. В санкционный список включены, в частности, российские певцы Филипп Киркоров, Николай Басков и Николай Расторгуев, а также телеведущая Тина Канделаки.

Под австралийскими санкциями оказались и главы российских регионов: Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия), а также несколько членов Совета Федерации.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что новые ограничительные меры направлены, в частности, против людей, которые причастны к депортации Россией украинских детей из оккупированных регионов.

По словам Вонг, санкции введены в отношении предприятий оборонного, энергетического, медийного и горнодобывающего секторов России, а также объектов, связанных с российскими закупками в Беларуси, Иране и Северной Корее. Так, ограничения коснулись Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, "Росгеологии" и "Юнармии".

"Эти санкции отражают позицию правительства Австралии, согласно которой те, кто поддерживает незаконную войну России, столкнутся с последствиями", - говорится в заявлении главы австралийского МИД.

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Заявление главы МИД Австралии о введении новых санкций

www.foreignminister.gov.au

Санкционный список Австралии

www.dfat.gov.au