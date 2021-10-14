 Армия Ливана сообщает о погибших демонстрантах при стрельбе в столице | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.10.2021

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Мир

Армия Ливана сообщает о погибших демонстрантах при стрельбе в столице

Неизвестные открыли огонь по демонстрантам, идущим после призыва "Хезболлах" на протест против судьи по делу о взрывах в порту Бейрута. Премьер Ливана Микати призвал арестовать причастных к насилию.

Ливанские военнослужащие в Бейруте

Ливанские военнослужащие в Бейруте

В результате стрельбы в столице Ливана Бейруте минимум два человека погибли, еще семеро получили ранения. Такие данные неназванный представитель ливанской армии привел агентству Reuters в четверг, 14 октября. В то время сотрудник одного из госпиталей сообщал об одном погибшем и восьми пострадавших. Речь идет о демонстрантах, которые направлялись на митинг против судьи, рассматривающего дело о взрывах в порту Бейрута.

На момент публикации оставалось неизвестным, что именно вызвало стрельбу. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал арестовать причастных к беспорядкам. Президент Ливана Мишель Аун обсудил происходящее с премьером и министром внутренних дел Бассамом Мавлави.

Стрельба началась на границе столичных районов, где проживают христиане и мусульмане-шииты. Ранее радикальное шиитское движение "Хезболлах" призвало провести в этот день акцию протеста. Движение обвиняет в предвзятости судью, изучающего дело о взрывах в порту столицы.

Взрыв в порту Бейрута

4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвались свыше 2700 тонн аммиачной селитры. В результате погибли около 200 человек, а несколько тысяч были ранены. Взрыв привел к большим разрушениям в городе.

Причиненный ущерб ориентировочно превысил 15 миллиардов долларов. Через несколько дней на фоне массовых беспорядков и акций протеста правительство Ливана подало в отставку, заявив, что этот шаг не означает "ухода от ответственности".

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