 Армения не готова к переговорам с Азербайджаном при посредничестве России | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2020

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Европа

Армения не готова к переговорам с Азербайджаном при посредничестве России

Ереван готов к урегулированию карабахской проблемы, но не в ущерб национальным интересам, заявил премьер-министр Армении Пашинян. Саммит с участием России он назвал неуместным.

Бои за Нагорный Карабах

Бои за Нагорный Карабах

Но фоне усиливающегося вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Армения выступила против проведения саммита с Азербайджаном при участии России. "Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения - Азербайджан - Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду, 30 сентября.

Он отметил, что Ереван всегда был готов к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это, по словам Пашиняна, не значит, что "Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своим национальным интересам и безопасности".

Бои за Нагорный Карабах

Азербайджан и Армения 30 сентября продолжают ожесточенные бои за Нагорный Карабах. "ВВС Азербайджана наносят бомбовые удары по позициям армии обороны Карабаха в северном направлении. Применяются беспилотники турецкого производства. В воздухе находятся турецкие истребители F-16", - написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Она отметила, что авиация Азербайджана действует издалека и не входит в зону поражения армянской ПВО.

Между тем министерство обороны Азербайджана сообщило об окружении группировки армянских сил на Агдере-Тертерском направлении. "Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта", - говорится в сообщении ведомства.

Угроза расширения конфликта

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

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    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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Конфликт в Нагорном Карабахе: на чьей стороне Кремль? (28.09.2020)

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