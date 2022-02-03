 Армения и Турция возобновили авиасообщение | Новости из Германии о Европе | DW | 03.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Армения и Турция возобновили авиасообщение

Рейсы между Ереваном и Стамбулом выполняют молдавский авиаперевозчик FlyOne и турецкий Pegasus. Авиасообщение было приостановлено в 2020 году, сухопутная граница Армении и Турции закрыта с 1993 года.

Самолет FlyOne в армянском аэропорту Звартноц

Самолет FlyOne в армянском аэропорту Звартноц

Армения и Турция возобновили авиасообщение после двухлетнего перерыва. Вылетевший из армянской столицы лайнер молдавской авиакомпании FlyOne вечером в среду, 2 февраля, приземлился в аэропорту Стамбула. Позднее в Ереван из Стамбула отправился самолет турецкого перевозчика Pegasus.

Прямые перелеты между двумя государствами были приостановлены в начале 2020 года - после того, как турецкая лоукост-авиакомпания Atlasglobal, выполнявшая несколько рейсов в Армению в неделю, объявила о банкротстве. Сухопутная граница между двумя странами закрыта с 1993 года.

Конфликты между Турцией и Армений

Отношения Еревана и Анкары омрачены рядом конфликтов. Так, Турция отказывается признать геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны. Кроме того, Анкара поддерживала Баку во время конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Однако в последнее время Ереван и Анкара предприняли ряд попыток нормализовать отношения. Так, в декабре 2021 года армянские власти объявили о снятии эмбарго с ряда турецких товаров.

Смотрите также:

  • Отто Лилиенталь

    10 цитат о полетах и авиации

    Изобрести самолет просто. Построить его - уже кое-что. Летать - это всё. +++ Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts. Es zu bauen, ein Anfang. Fliegen, das ist alles.

    Отто Лилиенталь (Otto Lilienthal, 1848-1896) - немецкий инженер, один из пионеров авиации

  • Лорио (Вико фон Бюлов)

    10 цитат о полетах и авиации

    Из всех живых существ лишь человек в полете имеет возможность есть горячие блюда. +++ Der Mensch ist das einzige Wesen, das im Fliegen eine warme Mahlzeit zu sich nehmen kann.

    Лорио (Loriot, 1923-2011) - немецкий комический актер, сатирик и художник

  • Фридрих Ницше

    10 цитат о полетах и авиации

    Кто раз научил людей летать, тот сдвинул все пограничные камни. +++ Wer die Menschen einst fliegen lehrte, hat alle Grenzsteine verrückt.

    Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) - немецкий мыслитель

  • Памятник Мартину Лютеру в Айслебене

    10 цитат о полетах и авиации

    Человек рожден для труда, как птица для полета. +++ Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen.

    Мартин Лютер (Martin Luther, 1483-1546) - христианский богослов, инициатор Реформации

  • Роберт Лембке

    10 цитат о полетах и авиации

    При прохождении через зону сильной турбулентности в самолете нет атеистов. +++ Im Flugzeug gibt es während starker Turbulenzen keine Atheisten.

    Роберт Лембке (Robert Lembke, 1913-1989) - немецкий журналист и телеведущий

  • Аксель Хаке

    10 цитат о полетах и авиации

    Глобализацию изобрели птицы, испокон веков летающие вокруг света. +++ Die Globalisierung ist von den Vögeln erfunden worden, seit Jahrtausenden fliegen sie um die Welt.

    Аксель Хаке (Axel Hacke, 1956) - немецкий журналист

  • ВПП на острове Монтсеррат

    10 цитат о полетах и авиации

    Жизнь, если взглянуть на поставленные когда-то цели, состоит из сплошных вынужденных посадок. +++ Das Leben besteht in Anbetracht dessen, wohin man fliegen wollte, aus Notlandungen.

    Хелльмут Вальтерс (Hellmut Walters, 1930-1985) - немецкий писатель

  • Дирижабль Zeppelin над островом Зюльт (1912)

    10 цитат о полетах и авиации

    Нужно только хотеть и верить, тогда все получится. +++ Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen.

    Фердинанд фон Цеппелин (Ferdinand Graf von Zeppelin, 1838 - 1917) - строитель первых дирижаблей

  • Ньютон и яблоко

    10 цитат о полетах и авиации

    "Я могу летать!" - сказал червь, падая с дерева вместе с яблоком. +++ Ich kann fliegen, sagte der Wurm, als er mit dem Apfel vom Baume fiel.

    Вернер Мич (Werner Mitsch, 1936-2009) - мастер афоризма

  • Коллаж. Yana Razyborynska

    10 цитат о полетах и авиации

    Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach.

    Пословица (Sprichwort)


Смотреть видео 02:27

Рекордная инфляция в Турции и "главный экономист" Эрдоган (01.02.2022)

Контекст

Турция: политики и мафия создают государство в государстве?

О связях высокопоставленных турецких политиков с главарями мафиозных структур в прошлом нечасто становилось известно так много, как сейчас. Что за этим кроется?  

Нагорный Карабах: До мира еще далеко

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в конце сентября 2020 года. С тех пор его жертвами стали десятки мирных жителей с обеих сторон.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как французские армяне борются за признание геноцида (24.04.2019)  

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Ощущение предательства: что пишут СМИ ФРГ о встрече Орбана и Путина  

Сообщение о бомбе в самолете Ryanair было ложным. Что ждет Беларусь после заявлений ICAО  

В России заметили переброску техники и сил Росгвардии  