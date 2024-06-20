Арестованы руководители агентства WorldSkills Russia

Гендиректор и руководитель аппарата агентства, созданного по инициативе Путина, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Замоскворецкий суд Москвы в четверг, 20 июня, постановил арестовать на два месяца генерального директора Агентства развития профессий и навыков ("Ворлдскиллс Россия") Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Им может грозить до 10 лет колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Газете РБК в агентстве уже заявили, что знают об аресте Уразова и "готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию". Издание со ссылкой на неназванный источник в правительстве РФ пишет, что в отношении "Ворлдскиллс Россия" проводилась финансовая проверка, которая выявила претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн рублей.

Агентство развития профессий и навыков было основано по инициативе Путина

Агентство развития профессий и навыков было создано в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина на базе ликвидированного союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (World SkillsRussia)". В описании структуры на сайте говорится, что агентство занимается формированием "передовых стандартов профессий", переподготовкой граждан и международными проектами - в том числе, проведением "чемпионатов профессионального мастерства".

Арестованный гендиректор агентства Роберт Уразов в 2019 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в подготовке сборной России по профессиональному мастерству к европейскому чемпионату EuroSkills-2018 в Будапеште.