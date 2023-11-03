  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Правосудие и законРоссия

В РФ арестован известный следователь Александр Избенко

Александра Иванова
3 ноября 2023 г.

Следователя Избенко обвиняют в особо крупной растрате. В ходе своей карьеры он расследовал теракт на борту российского лайнера над Синаем и ряд других резонансных дел.

https://p.dw.com/p/4YMcl
Вход в Басманный районный суд Москвы
Фото: DW/Elena Barysheva

Александр Избенко - замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР - был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в растрате, сообщают российские СМИ в пятницу, 3 ноября. 

В ходе своей карьеры Избенко занимался делами о теракте на борту российского лайнера A321 компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом в 2015 году, о массовом убийстве в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года, делом о склонении граждан к массовым беспорядкам и распространении недостоверной информации о коронавирусе, возбужденным против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, и другими резонансными расследованиями.

Дело о растрате в отношении Александра Избенко

Указывается, что полковник юстиции Александр Избенко был задержан 26 октября. После допроса ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело об особо крупной растрате было возбуждено 12 октября на основании обращения в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое находилось в производстве у Избенко.

Обстоятельства совершенного преступления следствие не раскрывает, однако известно, что в нем два эпизода, а к части 4 статьи 160 УК РФ, о которой идет речь, относятся деяния с ущербом более 1 млн рублей, следует из публикации.

Журналисты предполагают, что "с большой долей вероятности" речь идет о периоде, когда Александр Избенко являлся старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР. В этой должности в июле 2018 года указом президента РФ следователь Избенко был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Смотрите также:

Катастрофа A321: почему Кремль признал ее терактом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Траур по погибшим в Казани - жители города шокированы трагедией в школе (12.05.2021)

Траур по погибшим в Казани - жители города шокированы трагедией в школе (12.05.2021)

В Казани похоронили жертв нападения на школу. Два десятка пострадавших остаются в больнице. Рядом с гимназией появилось несколько стихийных народных мемориалов. Люди в Казани задаются вопросом, как такое могло произойти.
Общество12 мая 2021 г.03:07 мин.
external

Фейки и вранье о вакцинах Youtube будет удалять и блокировать (30.09.2021)

Фейки и вранье о вакцинах Youtube будет удалять и блокировать (30.09.2021)

Youtube планирует удалять фейки о любых вакцинах, то есть не только против коронавируса. Как к решению видеоплощадки отнеслись в Германии?
Свобода прессы30 сентября 2021 г.03:20 мин.

Статья газеты "Коммерсант" об аресте полковника юстиции Александра Избенко

Следствие своих берет
www.kommersant.ru