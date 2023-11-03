В РФ арестован известный следователь Александр Избенко

Следователя Избенко обвиняют в особо крупной растрате. В ходе своей карьеры он расследовал теракт на борту российского лайнера над Синаем и ряд других резонансных дел.

Александр Избенко - замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР - был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в растрате, сообщают российские СМИ в пятницу, 3 ноября.

В ходе своей карьеры Избенко занимался делами о теракте на борту российского лайнера A321 компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом в 2015 году, о массовом убийстве в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года, делом о склонении граждан к массовым беспорядкам и распространении недостоверной информации о коронавирусе, возбужденным против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, и другими резонансными расследованиями.

Дело о растрате в отношении Александра Избенко

Указывается, что полковник юстиции Александр Избенко был задержан 26 октября. После допроса ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. По данным газеты "Коммерсант" , уголовное дело об особо крупной растрате было возбуждено 12 октября на основании обращения в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое находилось в производстве у Избенко.

Обстоятельства совершенного преступления следствие не раскрывает, однако известно, что в нем два эпизода, а к части 4 статьи 160 УК РФ, о которой идет речь, относятся деяния с ущербом более 1 млн рублей, следует из публикации.

Журналисты предполагают, что "с большой долей вероятности" речь идет о периоде, когда Александр Избенко являлся старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР. В этой должности в июле 2018 года указом президента РФ следователь Избенко был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

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