 Англия разгромила Украину в матче за выход в полуфинал Евро-2020 | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 03.07.2021

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Футбол

Англия разгромила Украину в матче за выход в полуфинал Евро-2020

Сборная Украины по футболу покидает чемпионат Европы после поражения от Англии 0:4. Определены все участники полуфиналов Евро-2020. Англичане сыграют с датчанами.

Полузащитник англичан Джордан Хендерсон и игроки сборной Украины

Полузащитник англичан Джордан Хендерсон

Сборная Англии выиграла у сборной Украины в последнем четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча, проходившая на стадионе Олимпико в Риме вечером субботы, 3 июля, завершилась со счетом 4:0.

Первый гол в ворота украинцев забил нападающий англичан Гарри Кейн на 4-й минуте. Защитник Гарри Магуайр на 46-й минуте увеличил отрыв. Через четыре минуты Кейн ударом головы отправил еще один мяч в сетку соперника. Исполнителем четвертого гола на 63-й минуте стал полузащитник англичан Джордан Хендерсон.

Участники полуфиналов Евро-2020

Полуфинальные матчи Евро-2020 пройдут на лондонском стадионе Уэмбли 6 и 7 июля. В первом из них сразятся сборные Италии и Испании. А соперницей англичан станет Дания, 3 июля одержавшая победу над чехами со счетом 2:1.

Выступление сборной Украины на чемпионатах Европы в 2021-м стало лучшим в истории команды. Высшим достижением англичан за время европейских футбольных первенств дважды становилась бронза - на турнирах 1968-го в Италии и 1996-го в Англии.

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    Автор: Максим Нелюбин


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