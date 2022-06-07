 Ангела Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Cоюз | Новости из Германии о Германии | DW | 07.06.2022

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Германия

Ангела Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Cоюз

Ангела Меркель в большом интервью резко осудила войну России против Украины, рассказала о мотивах Владимира Путина и объяснила, почему в 2008 году не поддержала вступление Украины и Грузии в НАТО.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) дала первое большое интервью с момента своего ухода в отставку. В разговоре с журналистом Der Spiegel Александером Озангом (Alexander Osang) во вторник, 7 июня, Меркель резко осудила войну России против Украины, рассказала о мотивах Владимира Путина и объяснила, почему в 2008 году не поддержала вступление Украины и Грузии в НАТО.

Российское вторжение в Украину Меркель назвала большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом  нападение, которому нет оправдания", - подчеркнула она. По словам экс-канцлера ФРГ, "ненависть Путина, его враждебность" направлены против западной демократической модели. "Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", - полагает Меркель.

Она также признала, что бывшему правительству Германии "не удалось создать архитектуру безопасности". "Об этом необходимо задуматься", - сказала Меркель, добавив, что задается вопросом о том, "можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить трагедию" в Украине. "Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что я не пыталась", - сказала она.

Меркель отказалась извиняться за свою политику в отношении России

Многие в ФРГ сейчас критикуют курс Меркель в отношении России как слишком мягкий, однако она сочла оправданными попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путем, имея в виду, в частности, Минские соглашения 2014 и 2015 годов. "Дипломатия сама по себе не является ошибкой, если она не работает. Я не считаю, что должна сказать: "Это было неправильно", - и поэтому не буду извиняться", - сказала Меркель. Вместе с тем она признала, что нужно было более жестко отреагировать на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО в 2008 году

Бывший канцлер Германии также объяснила, почему она выступала против расширения НАТО на восток и принятия в альянс Украины и Грузии в 2008 году. "Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутренне демократически стабильная страна", - сказала она.

Кроме того, по словам Меркель, она была уверена, что Путин бы этого не допустил, так как, с его точки зрения, это было бы "объявлением войны". "Я совершенно не разделяю его представления о том, что он целый Запад является его врагом, что его (Путина. - Ред.) постоянно унижают. Но я знала, как он думает, и что он видит это именно так. Я не хотела его провоцировать", - заметила она, подчеркнув, что сказанное "не оправдывает сегодняшние действия Путина", а служит объяснением ее тогдашней позиции.

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    Автор: Максим Нелюбин


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