 Меркель: Война РФ с Украиной - переломный момент в истории Европы | Новости из Германии о Германии | DW | 02.06.2022

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Германия

Меркель: Война РФ с Украиной - переломный момент в истории Европы

Экс-канцлер ФРГ в первом за шесть месяцев публичном выступлении выразила солидарность с Украиной и поддержала ее право на самооборону.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Полномасштабное нападение России на Украину 24 февраля стало "глубоким переломным моментом" в истории Европы после Второй мировой войны. Такую оценку вечером в среду, 1 июня, дала бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем первом за минувшие шесть месяцев публичном выступлении.

"Я выражаю солидарность с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России, и поддерживаю ее право на самооборону", - заявила Меркель. Она подчеркнула, что поддерживает все усилия правительства Германии, а также Евросоюза, США, НАТО, "большой семерки" и ООН, "направленные на прекращение этой варварской агрессивной войны со стороны России".

Насколько далеко идущими окажутся последствия произошедшего, никто на данном этапе предсказать не может, отметила экс-канцлер. Однако уже сейчас можно сказать, что они будут существенными, в первую очередь для украинцев. Это касается, в частности, нарушений прав человека применительно к мирным жителям. Буча - пример подобной жестокости, указала Меркель.

"Никогда не следует воспринимать мир как должное"

Небольшим, но мощным лучом надежды "в бесконечности этой печали" стала огромная поддержка украинцев целым рядом соседних государств, в частности Польшей и Молдовой, указала экс-канцлер.

"Нам никогда не следует воспринимать мир и свободу как должное", - уверена бывшая глава германского правительства. В нынешней ситуации единству Евросоюза отводится центральное место, добавила она. Ангела Меркель призвала каждого из жителей Германии внести свой вклад в сплочение Европы.

"Разочарую тех, кто думает, что я уйду"

Экс-руководитель германского правительства отметила, что в дальнейшем хотела бы оставаться активной на европейском уровне: "Разочарую того, кто стал бы делать ставку на то, что я уйду". Конкретного поста, который она планирует занять, Меркель не назвала, но дала понять, что успела дистанцироваться от своих прежних обязанностей и не скучает по рутинным мероприятиям - к примеру, традиционным заседаниям с премьерами федеральных земель. Она также намекнула, что не хотела бы в качестве стороннего наблюдателя давать оценку действиям действующего канцлера в ситуации с войной России против Украины.

Мероприятие, на котором выступила Меркель, было посвящено уходу Райнера Хоффмана (Reiner Hoffmann) с поста главы Объединения немецких профсоюзов (DGB). На вечере присутствовали свыше 200 гостей, в частности, многочисленные представители политических кругов Германии.

Экс-канцлер ФРГ поддержала усилия Шольца

Ангела Меркель 25 февраля в письменном заявлении резко осудила нападение России на Украину и поддержала усилия своего преемника на посту канцлера - Олафа Шольца (Olaf Scholz), направленные на то, чтобы остановить действия президента РФ Владимира Путина в этой войне.

Позднее, 4 апреля, экс-канцлер ФРГ отвергла жесткую критику, высказанную в ее адрес президентом Украины Владимиром Зеленским за отказ Берлина принять Киев в НАТО 14 лет назад. "Федеральный канцлер в отставке Ангела Меркель остается приверженной своим решениям, связанным с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - заявила представительница бывшей главы правительства в ответ на запрос dpa.

Одновременно в заявлении еще раз подчеркивалось, что экс-канцлер всецело поддерживает немецкие и международные усилия по прекращению развязанной Россией войны - в особенности "с учетом злодеяний, о которых становится известно в Буче и других местах Украины".

Позднее, 11 апреля, представительница Меркель заявила, что, несмотря на призывы из рядов ее партии, Христианско-демократического союза (ХДС), высказаться о проводившейся ею политике в отношении России, никаких дополнительных заявлений или публичных выступлений на этот счет не планируется.

Смотрите также:

  • Карикатура на Ангелу Меркель в журнале El Jueves

    Многогранная Меркель

    Евро или кнут?

    В 2011 году, в разгар европейского долгового кризиса, испанский сатирический журнал El Jueves изобразил канцлера ФРГ в образе домины. "Клеймо или кнут?" - спрашивает она Мариано Рахоя, который на тот момент занимал пост главы правительства Испании. "Как получится", - хнычет он в ответ. Карикатурой журнал хотел сказать, что условия получения Испанией финансовой помощи были слишком жесткие.

  • Портрет Ангелы Меркель в газете Demokratie

    Многогранная Меркель

    Сравнение с Гитлером

    Греция также оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса. Стране было не выжить без финансовой помощи. Ангела Меркель пообещала содействие, но взамен потребовала жестких мер экономии. Греческая пресса, например, ежедневная газета Demokratie от 9 февраля 2012 года, проводит параллели с немецкой оккупацией Греции во время Второй мировой войны.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Uwazam Rze

    Многогранная Меркель

    Меркель в концлагере

    Аллюзии на "третий рейх" появляются и в польских газетах. В 2013 году правый еженедельный журнал Uwazam Rze изобразил Меркель в образе заключенной концлагеря. Поводом стал один немецкий телевизионный фильм, посвященный событиям Второй мировой войны. В Польше восприняли нарушением исторической правды то, как в фильме была показана польская Армия Крайова и как были представлены немцы.

  • Портрет Ангелы Меркель в китайском журнале

    Многогранная Меркель

    Покерфейс в Пекине

    Непроницаемое лицо и пронзительный взгляд - так изобразил Ангелу Меркель этот китайский журнал в декабре 2011 года, что говорит об определенном уважении к канцлеру ФРГ. Номер вышел накануне визита Меркель в Китай, где она обсуждала роль Китая в стабилизации еврозоны с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале New Statesman

    Многогранная Меркель

    Терминатор Меркель

    Имидж всесильного политика прочно приклеился к Меркель. В июне 2012 года британский политический журнал New Statesman изобразил канцлера ФРГ в образе Терминатора из одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером. По мнению журнала, Меркель является самым опасным немецким лидером со времен Адольфа Гитлера - и более опасным, чем такие правители, как Ким Чен Ын.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Spiegel

    Многогранная Меркель

    Добрая Ангела

    В 2015 году имидж Меркель резко изменился. После того как Венгрия отказалась принимать сирийских беженцев и возникла угроза гуманитарной катастрофы, Меркель приняла судьбоносное решение: она открыла для беженцев границы Германии. Ее фраза "Мы справимся!" вошла в историю и принесла Меркель большую популярность, особенно за рубежом.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Point

    Многогранная Меркель

    Жаль, что не француженка

    Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Time

    Многогранная Меркель

    Канцлер свободного мира

    В 2015 году журнал Time Magazine присвоил Ангеле Меркель титул "Человек года" и назвал ее "канцлером свободного мира". Она использует свое милосердие как оружие, говорится в публикации. Художник из Северной Ирландии Колин Дэвидсон, чей портрет Меркель украшает обложку, попытался уловить "достоинство, милосердие и человечность канцлера".

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Wprost

    Многогранная Меркель

    Дежавю из Польши

    Милосердие и человечность все еще отказываются видеть в Ангеле Меркель польские СМИ. Еженедельный журнал Wpros в январе 2016 года вышел под заголовком "Они хотят снова контролировать Польшу". Фотомонтаж с канцлером ФРГ в окружении важных представителей ЕС, таких как тогдашний президент Еврокомиссии Юнкер, напоминает историческую фотографию Гитлера с его свитой.

  • Портреты Ангелы Меркель в немецких газетах и журналах

    Многогранная Меркель

    Критический взгляд изнутри

    В Германии имидж Ангелы Меркель существенно потускнел в результате ее позиции в отношении беженцев. На выборах 2017 года ее партия ХДС потеряла много голосов в пользу правоконсервативной AfD. Немцы начали обсуждать коалицию "Ямайка", которую могли бы образовать христианские партии с либералами и "зелеными". Так выглядели в то время страницы немецких газет и журналов.

  • Обложка книги Канцлер. Портрет эпохи

    Многогранная Меркель

    Конец эпохи

    В выборах 2021 года Ангела Меркель решила не участвовать. Она добровольно уходит с политической арены после 16 лет во главе правительства Германии. В прессе и книгах сейчас часто можно прочитать о конце "эпохи" как, например, в биографии, написанной Урсулой Вайденфельд.

    Автор: Беттина Бауман, Элла Володина


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Экс-советник Меркель: Путин верит собственной пропаганде, нельзя принимать его всерьез

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