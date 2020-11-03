 Глава МИД ФРГ: Исламистский террор не разделит немецкое общество | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Глава МИД ФРГ: Исламистский террор не разделит немецкое общество

Выражая свою солидарность Австрии, ставшей местом очередного исламистского теракта, Хайко Мас призвал всеми силами противостоять фанатизму

Глава МИД Германии Хайко Мас

Глава МИД Германии Хайко Мас

Одной из четырех жертв теракта в Вене стала гражданка Германии, сообщил в микроблоге Twitter во вторник, 3 ноября, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Теперь у нас есть печальная уверенность в том, что гражданка Германии также является жертвой нападения в Вене", - написал министр, выразив соболезнования родным и друзьям погибшей. "Мы разделяем скорбь по жертвам с жителями Вены и всей Австрии, но также решимость всеми силами противостоять фанатизму и террору. Сейчас мы должны ясно показать преступникам: вы никогда не достигнете своей цели - разделения нашего общества", - добавил Мас.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила солидарность с Австрией в связи с терактом в Вене. "Исламистский террор является нашим общим врагом. Борьба с этими убийцами и их подстрекателями является нашей общей борьбой", - заявила Меркель. В телеграмме соболезнования федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу она указала: "Этот трусливый теракт является также нападением на наши общие европейские ценности, которые мы теперь должны защищать с еще большей силой".

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен внести тему безопасности в Европе в повестку дня совещания глав МВД стран Евросоюза, которое состоится 13 ноября. Первоначально на нем предлагалось обсудить лишь вопросы миграции и предоставления убежища беженцам из третьих стран.

Вечером 2 ноября в людном венском квартале "Бермудский треугольник" вблизи центральной синагоги и Венской оперы злоумышленник открыл стрельбу по прохожим. Погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Еще 22 получили ранения, в том числе один полицейский. Полиция застрелила преступника на месте. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Смотрите также:

  • Полиция на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Гессенский город Ханау в Германии стал местом кровавой бойни

    Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау, что в федеральной земле Гессен, ворвался человек и начал стрельбу по посетителям. В результате были убиты три человека.

  • Ханау, машина скорой помощи на месте преступления

    Теракт в Ханау

    Стрельба в кальянной

    Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

  • Полицейские на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Полиция быстро вышла на след преступника

    Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р. - 43-летний житель Ханау, гражданин Германии. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

  • Криминалисты работают на месте преступления

    Теракт в Ханау

    В машине предполагаемого преступника найдены патроны

    По данным полиции, Тобиас Р. имел разрешение на владение охотничьим оружием. В машине предполагаемого преступника обнаружены патроны.

  • Полицейские в Ханау

    Теракт в Ханау

    Полиция провела масштабную операцию

    На помощь коллегам из Гессена прибыли полицейские из Баварии. Следствие считает, что речь идет о преступнике-одиночке.

  • Свечи на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств

    Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

  • Табличка у входа в здание Федеральной прокуратуры Германии

    Теракт в Ханау

    Расследованием занимается Федеральная прокуратура

    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. По данным полиции, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек и премьер-министр Гессена Фолькер Буффье

    Теракт в Ханау

    Президент ФРГ Штайнмайер: "Акт террористического насилия"

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 февраля в Ханау назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". "Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул глава государства.

  • Люди с плакатом против фашизма на улице в Ханау

    Теракт в Ханау

    Траурные митинги памяти погибших

    Не только в самом Ханау, но и в десятках других городов вечером в четверг, 20 февраля, прошли траурные митинги в память о жертвах преступления.

  • Минута молчания во время открытия кинофестиваля Берлинале

    Теракт в Ханау

    Минута молчания на кинофестивале Берлинале

    70-й Берлинский международный кинофестиваль в четверг, 20 февраля, открылся минутой молчания в память о погибших в Ханау. Как написали организаторы фестиваля в специальном заявлении, "Берлинале выступает против насилия и расизма".

  • Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зееховер и министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт на пресс-конференции

    Теракт в Ханау

    МВД ФРГ признало стрельбу в Ханау терактом

    "Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил глава ведомства Хорст Зеехофер на состоявшейся 21 февраля пресс-конференции в Берлине. Министр заверил, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников-подражателей.

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 05:28

Теракт в Вене: почему Австрия стала мишенью для исламистской атаки?

Аудио- и видеофайлы по теме

Теракт в Ницце: по словам Макрона, Франция не уступит террористам  

Теракт в Париже: чеченец из Москвы обезглавил учителя  

Также по теме

Österreich Anschlagserie in Wien

Теракт в Вене: что о нем известно 03.11.2020

Стрельбу, открытую вечером 2 ноября в центре Вены, власти Австрии назвали терактом, который совершил сторонник "Исламского государства". DW собрала всю последнюю информацию о преступлении.

Österreich Anschlag in Wien - PK Sebastian Kurz

Канцлер Австрии объявил решительную борьбу с исламским терроризмом 03.11.2020

После теракта в Вене канцлер Австрии Курц заявил о "борьбе между цивилизацией и варварством", которую власти будут вести со всей решительностью.

Deutschland Berlin | Pressekonferenz | Angela Merkel

Меркель выразила солидарность Австрии после теракта в Вене 03.11.2020

Канцлер ФРГ назвала исламский террор общим врагом европейцев и выразила соболезнования близким погибших в Вене.

Реклама

Самые читаемые

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Количество погибших после теракта в Вене достигло трех человек  

Комментарий: Запад должен ответить на циничные угрозы Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно