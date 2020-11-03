Глава МИД ФРГ: Исламистский террор не разделит немецкое общество

Одной из четырех жертв теракта в Вене стала гражданка Германии, сообщил в микроблоге Twitter во вторник, 3 ноября, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Теперь у нас есть печальная уверенность в том, что гражданка Германии также является жертвой нападения в Вене", - написал министр, выразив соболезнования родным и друзьям погибшей. "Мы разделяем скорбь по жертвам с жителями Вены и всей Австрии, но также решимость всеми силами противостоять фанатизму и террору. Сейчас мы должны ясно показать преступникам: вы никогда не достигнете своей цели - разделения нашего общества", - добавил Мас.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила солидарность с Австрией в связи с терактом в Вене. "Исламистский террор является нашим общим врагом. Борьба с этими убийцами и их подстрекателями является нашей общей борьбой", - заявила Меркель. В телеграмме соболезнования федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу она указала: "Этот трусливый теракт является также нападением на наши общие европейские ценности, которые мы теперь должны защищать с еще большей силой".

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен внести тему безопасности в Европе в повестку дня совещания глав МВД стран Евросоюза, которое состоится 13 ноября. Первоначально на нем предлагалось обсудить лишь вопросы миграции и предоставления убежища беженцам из третьих стран.

Вечером 2 ноября в людном венском квартале "Бермудский треугольник" вблизи центральной синагоги и Венской оперы злоумышленник открыл стрельбу по прохожим. Погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Еще 22 получили ранения, в том числе один полицейский. Полиция застрелила преступника на месте. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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