Движение "Народная самооборона" внесли в список террористов

Ранее российский суд объявил "Народную самооборону" террористической организацией. Ее бывшие участники сообщали, что объединение было разгромлено силовиками несколько лет назад.

Анархистское движение "Народная самооборона" внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Соответствующее обновление появилось на сайте ведомства в среду, 16 ноября.

В сентябре судья Челябинского областного суда Лариса Лопаткина признала движение террористической организацией. Администраторы группы во "ВКонтакте" заявили , что фактически объединение к тому моменту не функционировало около трех лет.

"Движение "Народная самооборона" уже несколько лет не существует, после повальных репрессий 2018-2019 годах, когда сотни человек были подвергнуты обыскам и допросам по подозрению в причастности к организации, многие также подверглись пыткам, было сфабриковано большое количество уголовных дел. Эту волну репрессий движение не пережило, и не существует примерно с 2019 года", - подчеркивается в публикации.

Что стало поводом для признания "террористами"

В судебном решении указано, что к участникам "Народной самообороны" власти причисляют 400 человек, которые "совершают акты вандализма", поджоги административных зданий, пропагандируют "леворадикальную идеологию" и организуют несогласованные публичные мероприятия. Прокурор вменяет анархистам в вину "ряд экстремистских и террористических преступлений", а также не менее 200 акций.

В качестве примеров приведены дела Михаила Жлобицкого и Азата Мифтахова . Первый в 2018 году совершил самоподрыв в здании архангельского управления ФСБ в знак протеста против пыток и политически мотивированного преследования со стороны российских силовиков. Мифтахова московский суд приговорил к шести годам колонии, обвинив в нападении на офис "Единой России".

"Народная самооборона" сформировалась как движение после раскола "Автономного действия" в 2013 году. Ее лидером суд считает Святослава Речкалова, получившего убежище во Франции после задержания и пыток в России.

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