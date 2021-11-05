Амстердам без кофешопов. Такое вообще возможно?

В скором времени запрет на посещение иностранцами кофешопов, где можно легально купить марихуану и другие производные конопли, может появиться и в Амстердаме. Еще в начале года мэр Амстердама Фемке Халсема предложила в обращении к городскому совету закрыть все 166 кофешопов в городе для иностранцев и пускать в них лишь граждан Нидерландов. Таким образом она надеется сократить масштабы наркотуризма. Город нужно сделать, по ее словам, привлекательным не наркотиками, а его собственной "красотой, многоликостью, культурным разнообразием".

Амстердам с его 850-тысячным населением ежегодно посещают почти 20 миллионов туристов. И очень многие из них приезжают не ради каналов и музеев, а с одной единственной целью - посетить кофешоп. Толпы пьяных и обкуренных иностранцев в центре города давно уже стали настоящей проблемой для местных жителей, а городской бюджет не получает от тусовочных гостей большой пользы, потому что те тратят деньги только на алкоголь и наркотики.

Ограничения на продажу марихуаны иностранным туристам вводились в Нидерландах постепенно с 2012 года и действуют в настоящее время по всей стране. В то же время закон, запрещающий легальную продажу марихуаны и других легких наркотиков иностранцам, оставляет свободу выбора органам местного самоуправления, которые могут решать, в каком объеме вводить ограничения и вводить ли их вообще.

Иностранные туристы необходимы для бизнеса

Но не все в Амстердаме считают запрет эффективной мерой по ограничению тусовочного туризма. Особенно среди владельцев кофешопов эта мера вызывает недовольство и беспокойство. Кофешопы, как и весь ресторанный и туристический бизнес, переживают тяжелые времена в условиях ограничений, связанных с пандемией. Многие владельцы кофешопов опасаются, что запрет на посещение иностранными туристами будет введен в самый неподходящий момент и приведет к серьезным потерям в доходах. Более того, они опасаются, что торговля марихуаной уйдет на черный рынок.

"Если мы закроем дверь туристам, то потеряем 80 процентов нашей клиентуры", - говорит продавщица одного из амстердамских кофешопов Ева Макгир в интервью DW. "Голландцы не сидят в кофешопах, они покупают каннабис и идут домой".

Ева Макгир из кофешопа Reefer

По словам директора Музея каннабиса в Амстердаме Гэри Галлахера, туристическая отрасль ощущает снижение прибыли и числа посетителей, хотя ограничения на въезд в Голландию, вызванные пандемией, были смягчены. Поэтому он считает маловероятным, что запрет на посещение кофешопов иностранцами будет действительно введен. "Они могут изменить правила, но не нашу культуру, - убежден Гэри Галлахер. - Амстердам имеет определенный имидж, и он таким и останется". Кроме того, по его словам, слишком велик риск, что запрет спровоцирует расцвет нелегальной торговли. "Когда кофешопы были закрыты во время локдауна, - напоминает Галлахер в интервью DW, - образовавшуюся нишу бесцеремонно заняли уличные торговцы. Через несколько дней городские власти пошли на попятную, и кофешопам разрешили снова открыться".

Директор Музея каннабиса в Амстердаме Гэри Галлахер

Ева Макгир из кофешопа Reefer также не верит, что запрет будет введен. "У них это никогда не получится". Под запретом тогда оказались бы, говорит она, и многочисленные граждане ЕС, которые живут и работают в городе, но не имеют голландского паспорта. "Теоретически они должны будут предъявить свой вид на жительство. Но у них такого документа нет, потому что они граждане ЕС. Поэтому они тоже попадут в категорию иностранных туристов несмотря на то, что живут в Амстердаме. Парадокс". Тем не менее, Макгир прекрасно понимает, почему запрет на продажу легких наркотиков иностранцам кажется многим привлекательным. Ее тоже порой раздражают толпы орущих и невменяемых туристов, и она была рада, когда пандемия принесла спокойствие на улицы Амстердама.

Оборотная сторона тусовочного туризма

Особенно жители центральных районов Амстердама ощущают на себе неприятные стороны тусовочного туризма. 26-летний Милан живет в полуподвальной квартире в районе красных фонарей Де Валлен, популярном среди иностранных туристов. "Однажды ночью я лежу на кровати и вижу, как кто-то присел у моего окна, а потом его вырвало", - вспоминает он. Милан приветствует инициативу по ограничению тусовочного туризма. "Эти люди ведут себя неуважительно, в этом районе живут люди, а они этого не понимают", - говорит мужчина.

Кое-какие меры с целью ограничения наплыва наркотуристов Амстердам уже принял. В ответ на жалобы местных жителей, уставших от переизбытка посетителей "нежелательного поведения", летом 2021 года город принял решение разрешить максимум 20 миллионов туристических ночевок в год. Таким образом, Амстердам стал первым городом в мире, который ввел такое ограничение. Чтобы вернуть себе жилое пространство, Амстердам также показал Airbnb красную карточку. С 1 октября сдавать в аренду жилплощадь через этот сайт в Амстердаме можно только при условии наличия регистрации. Airbnb пришлось удалить все объявления без регистрационного номера. В итоге предлагаемое на Airbnb число квартир и домов для ночевок в Амстердаме сократилось на 80 процентов.

Квартал красных фонарей в Амстердаме

В Амстердаме обсуждается не только запрет на продажу легких наркотиков иностранцам как мера по улучшению жизни в центральных районах города. Мэр Халсема предложила также перепланировать центр и переселить кварталы красных фонарей на окраины. И у ее инициативы есть сторонники. Как сообщали ранее Dutch News, Амстердам вложил 160 000 евро на развитие туристических развлечений и достопримечательностей, не имеющих отношения к наркотикам, таких как уличное искусство и самые высокие в Европе качели, а также проекты по очистке каналов от пластика. Цель кампании - привлечь туристов, интересующихся культурой, а не только наркотиками, туристов, которые обогатят своим присутствием жизнь города и будут вести себя прилично.

Директор Музея каннабиса в Амстердаме Гэри Галлахера считает, больше пользы чем запреты и ограничения принесло бы усиленное присутствие полиции в центре Амстердама. "До сих пор полиция слишком часто смотрела на все это сквозь пальцы, но сейчас есть возможность это изменить". Местные жители, по его словам, будут только рады действенным мерам против туристов-тусовщиков и беспорядка. "Но не давать туристам тратить деньги у нас, - это, конечно, не очень умная идея", - отмечает Галлахер.

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