Американский пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с МКС

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon в ночь на вторник, 17 ноября, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Полет с космодрома на мысе Канаверал до МКС продолжался 27 часов. Стыковка к американскому модулю Harmony осуществлена в автоматическом режиме. Астронавты перешли на борт МКС.

Crew Dragon доставил на орбиту трех астронавтов американского космического агентства NASAМайкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и их японского коллегу Соичи Ногучи. Они присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС, в которую входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубенс. Ожидается, что миссия Crew Dragon на борту МКС продлится полгода, после чего спускаемая капсула с астронавтами должна приводниться в Мексиканском заливе.

SpaceX прервал российскую монополию на полет к МКС

Запуск Crew Dragon осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с принадлежащей Илону Маску частной компанией SpaceX, осуществившей разработку как космического корабля, так и выведшей его на орбиту ракеты-носителя Falcon 9. Тестовый управляемый полет Crew Dragon к МКС был совершен в мае 2020 года, и астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен стали первыми американцами, стартовавшими к МКС с территории США после почти 9 летнего перерыва.

В 2011 году NASA лишилась средств доставки своих астронавтов на борт МКС, отказавшись из-за высокой цены и двух тяжелых аварий от дальнейшего развития программы Space Shuttle. С этого момента все американские астронавты отправлялись на МКС исключительно на российских космических кораблях, за что NASA платило Роскосмосу. По контракту, заключенному в 2015 году, стоимость одного места на российских космических кораблях для астронавтов составляла около 82 млн долларов. По информации Счетной палаты США, в 2019 году она возросла в среднем на 5 процентов. NASA оценивает одно место на борту Crew Dragon примерно в 58 млн долларов.

На 2021 год запланированы еще два пилотируемых полета Crew Dragon к МКС. В рамках одного из них на станцию отправится астронавт Европейского космического агентства ESA француз Томас Пике. Кроме того, в ближайшие 15 месяцев будет осуществлено четыре беспилотных полета для доставки на станцию необходимых грузов.

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