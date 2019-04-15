American Airlines приостановит полеты Boeing 737 MAX до августа

Около 115 рейсов ежедневно будут выпадать из расписания авиакомпании American Airlines до 19 августа в связи с приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 Max. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщается на сайте авиакомпании.

"Исходя из того, как движется наша совместная работа с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и Boeing, мы абсолютно уверены, что самолеты Max будут ресертифицированы раньше этого времени", - говорится в заявлении главы авиакомпании Дуга Паркера. Ранее сообщалось, что American Airlines приостанавливает полеты Boeing 737 Max до 5 июня.

Ранее другая американская авиакомпания Southwest Airlines объявила о приостановке полетов лайнеров этих моделей до 5 августа.

В октябре 2018 года потерпел крушение самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, погибли 181 пассажир и 8 членов экипажа. В марте самолет такой же модели упал вскоре после вылета из столицы Эфиопии, погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

После крушения самолета в Эфиопии американский авиаконцерн Boeing рекомендовал приостановить эксплуатацию всех самолетов 737 Max. Агентство FAA распорядилось приостановить эксплуатацию всех самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9, которые летают в США или используются американскими авиакомпаниями. На сегодняшний день полеты лайнеров этого типа запрещены в более чем 50 странах.

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