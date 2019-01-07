 Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире

По итогам торгов Amazon.com. Inc обошла Microsoft по объему рыночной капитализации.

Основатель Amazon Джефф Безос

Основатель Amazon Джефф Безос

Американская компания Amazon.com. Inc по итогам торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке в понедельник, 7 января, обошла Microsoft по объему рыночной капитализации, составившей 796,8 млрд долларов (696 млрд евро).

Таким образом, на фоне роста стоимости акций на 3,4 процента продавец товаров и услуг в интернете стал самой дорогой частной компанией в мире.

Третью строчку занимает Alphabet Inc. - холдинг-владелец Google.

Контекст

Концерн Amazon ищет место для второй штаб-квартиры. Многие американские города пытаются заинтересовать компанию щедрыми финансовыми предложениями, не заботясь о налогоплательщиках. (27.10.2017)

Посылочная торговля на основе каталогов неумолимо уходит в прошлое. В Германии ее заменяют покупки в интернете, где с именитыми брендами соревнуются агрессивные новички. (10.05.2012)

Доходы онлайн-сервиса Джеффа Безоса неизменно увеличивались - с 74,5 млрд долларов (65 млрд евро) в 2013-м - и ожидались на уровне 232 млрд долларов (202 млрд евро) по итогам 2018 года, напоминает AFP.

Сентябрьский пик

В сентябре минувшего года рыночная стоимость Amazon.com. Inc достигала на пике одного триллиона долларов. В отдельные моменты торгов курс ценных бумаг корпорации тогда поднимался выше 2050 долларов за акцию. За минувшие пять лет этот показатель вырос почти на 600 процентов.

Угрозы Трампа в адрес Amazon

В начале года 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать.

Американский лидер тогда даже пригрозил принять против корпорации меры в рамках антимонопольного законодательства США.

Смотрите также:

  • Составитель концепции электронного обучения

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Разработчик программ электронного обучения

    Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.

  • Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.

  • Менеджер по партнерскому маркетингу

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по партнерскому маркетингу

    При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.

  • Менеджер по информационной безопасности

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационной безопасности

    В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.

  • Клавиатура

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Специалист по обработке, анализу и хранению данных

    "Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.

  • Инженер-робототехник

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Инженер-робототехник

    В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.

  • Менеджер по информационному моделированию зданий

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационному моделированию зданий

    Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.

  • Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.

  • Менеджер по киберспорту

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по киберспорту

    Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.

  • Сетевой юрист

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Сетевой юрист

    Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:12
Now live
02:12 мин

Еврокомиссия против гигантов Apple и Amazon (0

Контекст

Топ-10 перспективных интернет-профессий

В эпоху цифровых технологий появилось немало новых профессий, о существовании многих из которых даже не все знают. Какие из них пользуются особым спросом в Германии? (11.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Еврокомиссия против гигантов Apple и Amazon (0  

Указ Трампа ударил по бизнесу  

Alibaba "взорвал" биржу в Нью-Йорке  

Также по теме

Deutschland Amazon-Logistikzentrum in Brieselang

Рыночная стоимость Amazon перешагнула отметку в 1 трлн долларов 04.09.2018

За минувшие пять лет стоимость акций Amazon увеличилась почти на 600 процентов. Только с начала года прирост составил 70 процентов.

Amazon Gründer und CEO Jeff Bezos

Bloomberg назвал имя богатейшего человека в современной истории 17.07.2018

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило 150 млрд долларов. Бизнесмен стал самым богатым человеком за все время составления рейтинга богачей, опередив Билла Гейтса.

Amazon Chef Jeff Bezos

Самым богатым человеком мира стал глава Amazon 07.03.2018

Джефф Безос занял первую строчку в рейтинге Forbes, за ним следуют Билл Гейтс и Уоррен Баффет. На четвертом месте - Бернар Арно, на пятом - Марк Цукерберг.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

The Telegraph сообщил, что Лондон знает все о покушении на Скрипаля  

В Австрии эвакуировали популярный горнолыжный курорт  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно