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Алеся Беляцкого включили в список "экстремистов"

Сергей Куприков
8 декабря 2023 г.

МВД Беларуси внес в список "экстремистов" главу правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого и его заместителя Валентина Стефановича.

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Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий
Белорусский правозащитник Алесь БеляцкийФото: Vitaly Pivovarchik/BELTA/AFP/Getty Images

МВД Беларуси в пятницу, 8 декабря, добавил лауреата Нобелевской премии и главу правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого в список лиц, причастных к "экстремистской деятельности". В список также попал  заместитель руководителя "Весны" Валентин Стефанович. Оба правозащитника отбывают наказание в белорусских колониях.

Кроме того, в "списке экстремистов" с 1 декабря находится экс-редактор NEXTA Роман Протасевич, помилованный этим летом и исключенный их списка "террористов". Напротив его фамилии указано, что судимость не погашена.

Алесь Беляцкий находится в заключении с 14 июля 2021 года. В марте 2023 года белорусский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы якобы за контрабанду и организацию нарушения общественного порядка. В мае Беляцкого перевели в колонию №9 в Горках, которую считают одной из самых суровых в Беларуси. В 2022 году Норвежский нобелевский комитет присудил ему премию мира - вместе с правозащитниками из Украины и России.

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Правозащитник Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию мира

 

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