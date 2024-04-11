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Александр Гольдфарб выиграл суд против "Первого канала"

Александр Дельфинов
11 апреля 2024 г.

Ученый и правозащитник Александр Гольдфарб сообщил в соцсетях, что федеральный суд в Нью-Йорке присудил ему компенсацию в 25 млн долларов по иску о клевете против "Первого канала".

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Судейский молоток во время вынесения приговора
Фото: Fotolia/Gina Sanders

Федеральный суд в Нью-Йорке назначил компенсацию в 25 млн долларов ученому-биологу, публицисту и правозащитнику Александру Гольдфарбу по его иску о клевете, поданном против российского "Первого канала". Об этом Гольдфарб - друг убитого в 2006 году экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко сообщил на своей странице в Facebook в ночь на четверг, 11 апреля. "Спасибо моим замечательным адвокатам!  И особая благодарность всем, кто вносил донаты на это безнадежное предприятие", - написал он.

Иск против "Первого канала"

Имеющий гражданство США Александр Гольдфарб подал иск к российским телекомпаниям "Первый канал" и Russia Today в федеральный суд в Нью-Йорке в 2018 году. Тогда также сообщалось, что в этом деле его поддержала Марина Литвиненко - вдова Александра Литвиненко. На краудфандинговом портале Gofundme они опубликовали совместное заявление о сборе средств в поддержку иска.

Александр Гольдфарб обвинил российские каналы в том, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года в Солсбери "кремлевские СМИ сделали несколько передач о деле Литвиненко", в которых обвинили Гольдфарба в убийстве бывшего сотрудника ФСБ. Однако в телесюжетах "не было представлено никаких доказательств, а также проигнорированы выводы судебного расследования в Лондоне", утверждалось в заявлении Гольдфарба и Марины Литвиненко.

Судебный процесс растянулся на годы. В 2021 году Александр Гольдфарб сообщил, что суд отклонил ходатайство "Первого канала" о непризнании юрисдикции суда в Нью-Йорке над российскими ответчиками, после чего дело стало двигаться к рассмотрению по существу. Кроме того, в интервью "Радио Свобода" Гольдфарб рассказал, что в деле остался только один ответчик и кейс получил название "Гольдфарб против "Первого канала".

"Первый канал" отказался защищаться в суде

Как следует из документа, опубликованного на правовом портале Casetext в январе 2024 года, защита "Первого канала" заявила в суде, что ответчик не намерен в дальнейшем выступать или иным образом защищаться от претензий Гольдфарба по данному иску, после чего истцу было предложено подать ходатайство о вынесении заочного решения по этому делу не позднее 3 апреля 2024 года.

Убийство Литвиненко

Получивший политическое убежище в Великобритании бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко в 2006 году скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210. Расследование британской стороны установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы РФ Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.

 

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