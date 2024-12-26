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Аэропорты Москвы и Калуги закрывали из-за атаки дронов

Сергей Ромашенко
26 декабря 2024 г.

Временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Работа была приостановлена в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также в аэропорту Калуги.

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Самолеты "Аэрофлота" в Шереметьево
Самолеты "Аэрофлота" в ШереметьевоФото: Leonid Faerberg/Aviation-Image/picture alliance

В Москве в четверг, 26 декабря, из-за угрозы атаки беспилотников была временно ограничена работа аэропортов "для обеспечения безопасности полетов". По сообщению Росавиации, план "Ковер" был задействован в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском, а также в Калуге. Авиарейсы временно не принимались и не отправлялись.

Прием самолетов в этих аэропортах был прекращен в 15.45 мск, но уже в 16.39 возобновлен. По сведениям Telegram-канала Mash, в Домодедово, Шереметьево и Внуково были задержаны как минимум 27 рейсов.

План "Ковер"

План "Ковер" - это режим закрытого неба в авиации. Он предполагает немедленную посадку или уход из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе летательных аппаратов. "Ковер" могут объявлять по разным причинам: к примеру, из-за плохих погодных условий, представляющих угрозу безопасности, или из-за нарушения воздушного пространства иностранным объектом.

В прошлый раз план "Ковер" в нескольких московских аэропортах вводили 1 ноября - тоже из-за угрозы атаки украинских беспилотников, которые двигались к городу со стороны Калужской области. 31 октября в связи с атаками дронов были временно закрыты аэропорты сразу в трех городах России - в Саратове, в Самаре и Уфе.

 

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