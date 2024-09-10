Аэропорт "Жуковский" не возобновил работу после атаки дронов

Аэропорт "Жуковский" не возобновил работу после атаки дронов10 сентября 2024 г.
Подмосковный международный аэропорт "Жуковский" не возобновил работу после ночной атаки дронов, несмотря на то, что Росавиация сняла все ограничения. Он начнет вновь работать по завершении следственных действий, сообщила пресс-служба аэропорта во вторник, 10 сентября. "Приносим извинения пассажирам задержанных рейсов и просим проявить понимание: действующие ограничения вызваны форс-мажорными обстоятельствами и направлены на обеспечение максимального уровня безопасности гостей аэропорта", - заявил представитель "Жуковского".
По его словам, минувшей ночью на территорию контролируемой зоны аэропорта упали "осколки сбитого беспилотника самолетного типа". Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, перронное покрытие не разрушено, сообщил он далее. Между тем телеканал "РенТВ" сообщил о вероятном повреждении в аэропорту "Жуковский" взлетно-посадочной полосы.
Массированная атака дронов
В ночь 10 сентября массированной атаке дронов подверглись девять регионов России, а также аннексированный Крым. О взрывах сообщалось в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Калужской, Липецкой, Московской областях и Краснодарском крае.
Над Московской областью, по данным властей, было сбито не менее 14 дронов. Все три московских аэропорта - Домодедово, Внуково и Шереметьево - отменили свои рейсы в период атак, позже они возобновили работу. В тот же день Украина подверглась массированной атаке российских беспилотников.