Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона

После утренней атаки беспилотника на Каспийск аэропорт Махачкалы закрывался на несколько часов.

Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов после утренней атаки беспилотника на Каспийск, сообщило в субботу, 30 ноября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора аэропорта Саида Рамазанова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что "по объектам в Каспийске" была совершена "безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата". О повреждениях и жертвах не сообщалось. После атаки БПЛА работа аэропорта была приостановлена до 11.30 утра по местному времени.

Минобороны РФ, отчитываясь об 11 сбитых за ночь украинских БПЛА, не упоминало Дагестан. "На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три - над акваторией Черного моря", - отчитались в ведомстве.

Впервые дроны атаковали Дагестан 6 ноября. Минздрав Дагестана тогда сообщил, что в Каспийске "осколком от уничтоженного дрона была легко ранена" 16-летняя девушка.