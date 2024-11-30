  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыРоссия

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона

Даниил Сотников
30 ноября 2024 г.

После утренней атаки беспилотника на Каспийск аэропорт Махачкалы закрывался на несколько часов.

https://p.dw.com/p/4nbKc
Щит с названием перед входом в здание аэропорта Махачкалы
Аэропорт МахачкалыФото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance

Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов после утренней атаки беспилотника на Каспийск, сообщило в субботу, 30 ноября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора аэропорта Саида Рамазанова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что "по объектам в Каспийске" была совершена "безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата". О повреждениях и жертвах не сообщалось. После атаки БПЛА работа аэропорта была приостановлена до 11.30 утра по местному времени.

Минобороны РФ, отчитываясь об 11 сбитых за ночь украинских БПЛА, не упоминало Дагестан. "На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три - над акваторией Черного моря", - отчитались в ведомстве.

Впервые дроны атаковали Дагестан 6 ноября. Минздрав Дагестана тогда сообщил, что в Каспийске "осколком от уничтоженного дрона была легко ранена" 16-летняя девушка.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
external

Украине могут вернуть статус ядерной державы? И какой мирный план можно ожидать от Трампа?

Украине могут вернуть статус ядерной державы? И какой мирный план можно ожидать от Трампа?

С прошлой недели в западных СМИ курсирует информация, что Украине могут ‎передать ядерное оружие. Насколько такая опция реальна? И есть ли у будущей ‎администрации Трампа план по мирному урегулированию в Украине?‎ Поговорили об этом в студии с политическим обозревателем DW Романом Гончаренко.
Политика28 ноября 2024 г.07:44 мин.
external

Намек Киеву: Путин сравнил мощь "Орешника" с ядерной. США за отправку в ВСУ с 18 лет?

Намек Киеву: Путин сравнил мощь "Орешника" с ядерной. США за отправку в ВСУ с 18 лет?

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что целями для ударов комплексом "Орешник" могут стать "центры принятия решений в Киеве", а также напомнил, что экспериментальная ракета уже пущена в серийное производство.  Также он пригрозил, что в случае появления у Киева ядерного оружия, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения.
28 ноября 2024 г.29:03 мин.
Показать еще