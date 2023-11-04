Человек с оружием проник на территорию аэропорта Гамбурга

Взлеты и посадки самолетов в аэропорту Гамбурга приостановлены в связи с проникновением вооруженного человека через ворота на перрон аэродрома. К воздушной гавани стянуты полицейские.

В аэропорту Гамбурга вечером в субботу, 4 ноября, полностью прекращено авиасообщение в связи с "полицейскими мероприятиями", сообщает официальный канал воздушной гавани в соцсети Х.

Это произошло после того, как на территорию авиаузла проник вооруженный мужчина за рулем автомобиля, уточняет газета Bild am Sonntag . По ее данным, инцидент произошел приблизительно в 20.00 по местному времени (22.00 мск).

Как сообщил изданию пресс-секретарь федеральной полиции Томас Герберт (Thomas Gerbert), водитель на частном автомобиле прорвался через ворота и выехал на перрон аэропорта. У проникшего было огнестрельное оружие, и он уже дважды выстрелил из него в воздух. Пресс-секретарь указал, что жена мужчины ранее обращалась в полицию региона по поводу возможного похищения детей.

Полицейские установили контакт с водителем

На место происшествия были направлены силы полиции Гамбурга. Они находятся в непосредственной близости от автомобиля нарушителя. С предполагаемым водителем установлен контакт, отметила представительница полиции в беседе с агентством dpa.

В настоящее время правоохранители предполагают "ситуацию с заложниками", говорится в сообщении полиции Гамбурга в соцсети Х. По уточненным данным, в салоне транспортного средства помимо водителя находится как минимум один ребенок.

Аэропорт Гамбурга временно закрывался в октябре в связи с угрозой нападения на прибывший из Тегерана самолет.

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