АЧС в Германии: как немцы борются с чумой свиней и за экспорт свинины

Германия впервые в своей истории столкнулась с африканской чумой свиней (АЧС). Сначала к юго-востоку от Берлина, в федеральной земле Бранденбург, в семи километрах от польской границы 9 сентября обнаружили труп кабана. Пробу тут же отправили на экспертизу, и на следующий день министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ подтвердило: животное скончалось от вируса, смертельного для диких и домашних свиней, но безопасного для человека.

Затем, 15 сентября, в радиусе 25 километров от того же места нашли трупы еще четырех кабанов, а пятого, явно больного, застрелили. Все тесты подтвердили опасения. С этого момента стало окончательно ясно: в Германии возник очаг АЧС. С классической, европейской чумой свиней немецкие власти и фермеры не раз боролись в 1990-х годах, последнюю вспышку ликвидировали в 2006 году. А вот с африканской разновидностью вируса, от которой нет вакцины, в ФРГ до сих пор дела не имели.

АЧС пришла через Россию, Беларусь и Польшу

Эксперты указывают на то, что первоначально заболевание пришло в Восточную и Центральную Европу из России, куда его еще в 2007 году занесли из Грузии. "С тех пор, как видим, России не удалось остановить или хотя бы локализовать АЧС. В результате инфекция в какой-то момент попала в Беларусь и в Украину и тем самым вышла к внешним границам Европейского Союза.", - отметил в интервью DW профессор Томас Меттенляйтер (Thomas Mettenleiter), президент федерального научно-исследовательского института здравоохранения животных - Института имени Фридриха Лёффлера (FLI), входящего в структуры министерства сельского хозяйства.

Кабаны разнесли африканкую чуму свиней по всей Восточной Европе

Правда, интервью это он дал шесть лет назад, в августе 2014 года. Но РФ по сей день так и не удалось ни победить, ни хотя бы локализовать эпидемию, что свидетельствует о том, насколько это трудно. Только за последние две недели сообщения об очагах АЧС поступали из таких разных концов России, как Калужская и Самарская области, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края.

Не смогла побороть вирус и Польша, где первые случаи АЧС были зафиксированы в начале 2014 года на границе с Беларусью, власти которой пытались скрыть масштабы эпидемии на своей территории. С осени 2019 года зараженных кабанов стали все чаще обнаруживать в западных польских регионах, так что в ФРГ мысленно уже были готовы к тому, что рано или поздно вирус преодолеет проходящую по рекам Одер и Нейсе германо-польскую границу. Поэтому после обнаружения первого же трупа кабана сразу забили тревогу, а патологический материал отправили на исследование непосредственно специалистам Института имени Фридриха Лёффлера.

Мобильный электрический забор вокруг запретной зоны

Лечить домашних свиней от африканской чумы невозможно, единственный способ борьбы с вирусом - забивать все поголовье: как инфицированных животных, так и тех, которые могли иметь с ними контакт. Так что любой очаг АЧС - это тяжелейший удар по свиноводческим хозяйствам и реальная угроза разорения для многих фермеров. Поэтому на данном этапе первейшая задача немецких властей - местных, земельных, федеральных - предотвратить попадание заразы на фермы. Для этого необходимо не подпускать к постройкам кабанов, по возможности изолировать их в лесу.

В декабре 2019 года немецкие пограничники установили на границе с Польшей мобильный электрический забор

Поэтому место обнаружения первого скончавшегося животного за три дня обнесли по периметру мобильным электрическим забором длинною в 12 километров. Входить в запретную зону, собирать здесь грибы, кататься на велосипеде строжайше запрещено.

Затем определили примерно 25-километровую зону повышенной опасности, где, с одной стороны, поисковые группы, 45 лесничих и охотников, ищут (и нашли) другие трупы, и где прекращены любые сельскохозяйственные работы, в том числе сбор урожая, и лесозаготовки, чтобы ни в коем случае не вспугнуть кабанов. "Только так можно предотвратить перемещение животных на большие расстояния и дальнейшее распространение вируса", - пояснила районный ветеринар Петра Зенгер (Petra Senger).

Дания предусмотрительно еще в январе 2019 года отгородилась забором от кабанов из Германии

Для местного фермера Рикардо Фишера (Riccardo Fischer) такое распоряжение может обернуться срывом осенних работ. "Мне как раз сейчас сеять озимые, без этого в следующем году не будет урожая, к тому надо запастись сеном", - пожаловался он журналистам. И раскритиковал местные власти: "Вот уже несколько лет понятно, что надвигается свиная чума. В декабре, правда, на границе установили мобильный электрический забор, но потом дальше разговоров о постоянном заборе дело не пошло".

Экспорт свинины Made in Germany за пределы ЕС прекратился

В земле Бранденбург вокруг места вспышки АЧС имеются, по данным агентства dpa, 41 свиноводческая ферма с поголовьем примерно в 12 700 животных. Они сейчас в непосредственной опасности. В то же время в целом по Германии около 20 400 хозяйств держат порядка 25,5 млн свиней. Если АЧС не удастся локализовать на восточной границе страны, под ударом может оказаться ключевое направление немецкого животноводства.

Мясной отдел в пекинском супермаркете: большой выбор свинины

Впрочем, первый макроэкономический удар отрасль уже получила, причем в одночасье. Стоило только появиться сообщениям о подтвержденном случае АЧС на территории Германии, как Китай тут же объявил о прекращении импорта немецкой свинины. Дело в том, что свиньи могут заболеть даже тогда, когда люди дадут им в корм остатки своей еды, содержащей вирус АЧС.

А ведь в 2020 году КНР, обогнав Италию, стала главным импортером немецкой свинины, увеличив в первом полугодии закупки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза и доведя свою долю в немецком экспорте свинины почти до 27%. Это связано с тем, что в конце 2018 года Китай, крупнейший в мире потребитель свиного мяса, сам столкнулся с АЧС и был вынужден уничтожить свыше 200 млн животных.

Вслед за КНР о прекращении импорта из ФРГ объявили Южная Корея, Япония, Бразилия и Аргентина, так что поставки за пределы Евросоюза, по сути дела, прекратились. Впрочем, 70% немецкого экспорта свинины, составившего за первые шесть месяцев 2020 года 870 700 тонн стоимостью 2,4 млрд евро, идут в ЕС, а здесь придерживаются не странового, а регионального принципа: в случае ухудшения в том или ином месте эпидемиологической ситуации прекращаются закупки только у предприятий данного региона. Министерство сельского хозяйства ФРГ уже ведет сейчас переговоры с властями Китая и других стран о том, чтобы они тоже перешли на региональный принцип и сняли общее эмбарго на свиноводческую продукцию Made in Germany.

Санитарные шлюзы и дезинфекция сапог на немецких фермах

Что же касается немецких потребителей, то они от нынешней ситуации могут даже выиграть. Стремительный рост поставок на китайский рынок привел к тому, что на немецком рынке розничные цены на свинину выросли за год по сравнению с августом 2019 года на 8,6%. Теперь вырезки и колбасы в магазинах Германии, скорее всего, подешевеют. Однако слишком большое падение цен стало бы губительным для многих малых и средних свиноводческих ферм, число которых все последние годы и так неуклонно сокращалось.

Свиноферма в Восточной Германии. Если вирусом АЧС заразится хотя бы одно животное, забить придется всех

Пока же все эти хозяйства пристально следят за развитием ситуации в Бранденбурге, где к вечеру 17 сентября число подтвержденных случаев АЧС выросло до семи. Фермеры Германии, заверил глава Немецкого крестьянского союза (DBV) Йоахим Руквид (Joachim Ruckwied), заблаговременно подготовились к возможным эпидемиям. По его словам, санитарные шлюзы давно уже относятся к стандартному оборудованию ферм, допуск к животным строго ограничен.

Владелец небольшого хозяйства в западногерманской земле Северный Рейн - Вестфалия Клаус Зикинг (Klaus Sicking) подтвердил экономическому еженедельнику Wirtschaftswoche: "Без дезинфекции сапог и защитной одежды у нас в хлев никто не заходит".

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