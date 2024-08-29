Почему белорусам почти невозможно получить убежище в Швеции?

Швеция депортировала двух граждан РБ, которым ранее отказала в предоставлении убежища. Один из них, возможно, сейчас в белорусской тюрьме. Что не так с этим кейсом? И почему белорусам сложно получить убежище в Швеции?

28 августа в СМИ распространилась новость о том, что Швеция депортировала в Беларусь мать и сына, которым ранее отказала в предоставлении политического убежища. Сообщалось, что мужчину задержали по возвращении на родину. Также журналисты выяснили, что в Швеции остается еще один член семьи - дочь и сестра депортированных белорусов, которая обязана покинуть страну до 3 сентября.

Кроме того, появилась информация, что глава этой семьи был осужден в РБ на три года по "политическим" статьям и год назад умер в СИЗО. В качестве подтверждения приводилось заключение о его смерти. Правда, подлинность документа вызвала сомнение у правозащитников и судмедэксперта.

Что известно об этом деле? Как оно может повлиять на положение других белорусских граждан, которые попросят убежища в Швеции? Почему шведские власти отказывают в предоставлении белорусам международной защиты в 98 процентах случаев? Может ли что-то измениться в ближайшее время? DW попыталась разобраться в ситуации.

Что известно о белорусах, которых выдворили из Швеции?

Гражданина Беларуси, которому Швеция отказала в предоставлении убежища, задержали по возвращении на родину, сообщило Шведское радио . По информации СМИ, мужчина приехал в Швецию вместе с матерью два года назад. Семья подала документы на получение убежища. В заявлениях белорусов говорилось, что в РБ они участвовали в протестах после президентских выборов 2020 года, против них завели уголовное дело. Швеция отклонила их прошение еще 2023 году, а неделю назад белорусов депортировали на родину. Мужчину, говорилось в публикации, "арестовали просто на границе".

Подробнее о судьбе граждан РБ 28 августа написала и белорусская служба "Радио Свобода" . В частности, журналисты связались с еще одним членом семьи - дочерью и сестрой депортированных - и выяснили, что ей тоже отказано в убежище, девушка должна покинуть Швецию до 3 сентября.

Также сообщалось, что 2 августе 2023 года в СИЗО города Жодино умер глава этой семьи - якобы он был задержан осенью 2022-го и осужден на три года по пяти уголовным статьям. Среди обвинений - "организация массовых беспорядков", "разжигание вражды", "оскорбление президента" (статьи, которые после 2020 года используются в РБ для уголовного преследования оппонентов власти).

В свою очередь, "Медиазона. Беларусь" , со ссылкой на анонимный источник, написала, что мужчина умер от "внутримозгового кровоизлияния, сопряженного с артериальной гипертензией". Позже материал дополнили комментарием бывшего тюремного врача Василия Завадского. Эксперт указал, что заключение о смерти, которое журналисты получили от собственного источника и на которое ссылались в публикации, недействительное. Кроме этого, по информации правозащитников, а также журналистов "Нашей нивы", дело человека с таким именем в суде не рассматривалось.

Что удалось выяснить DW

В правозащитном центре "Весна" от комментариев по данному кейсу воздержались. "Пока мы не уверены в наличии правозащитного компонента в деле", - ответили DW правозащитники.

В свою очередь представитель объединения бывших силовиков BelPol Владимир Жигарь отметил , что у него возникает "много вопросов". "У них я политики не вижу. По оперативным разработкам нет. К административной ответственности по политике в 2020-2021 не привлекались. На 2021 год их отец по политике не привлекался. Уголовных дел нет", - рассказал Жигарь.

DW также проанализировала социальные сети депортированных белорусов и главы семьи, якобы умершего в жодинском СИЗО. На странице мужчины, который, как утверждалось, скончался в августе 2023, есть публикации за июль 2023, т.е. когда он уже должен был почти год находиться в заключении.

Что касается соцсетей матери и сына, высланных в Беларусь, то на странице женщины в основном фото и видео выступлений дочери на различных концертах в РБ. Из публикаций молодого человека можно узнать, что ему сейчас двадцать лет, минимум до конца июня 2022 года он находился в Минске, публикации о жизни в Швеции появляются в октябре 2022.

Также мы пытались связаться с дочерью депортированной, но девушка, которая пока еще остается в Швеции, на сообщения так и не ответила.

В убежище отказали даже оператору Тихановского

Тем не менее, она выходила на связь с руководителем Народного посольства Беларуси в Швеции Дмитрием Вассерманом. По его словам, белоруску больше всего сейчас беспокоит судьба брата, который, по ее утверждению, задержан по возвращении в РБ.

"Самих людей я не знаю, я не встречал никого из них. Я знаю их дело, они мне его присылали. То, что я мог проверить, я проверил. Они действительно искали политического убежища, там действительно были приложены документы, в частности протокол обыска по политическим статьям. И действительно они получили отказ", - рассказывает Вассерман. Он также обращает внимание на появившуюся в массмедиа информацию, что один из документов в этом деле может быть поддельным. По словам собеседника, хотя это серьезно снижает доверие ко всему, что говорят члены высланной семьи, изначально в убежище им отказали по надуманному поводу: потому что эти люди малоизвестны.

Вассерман не исключает, что этот инцидент может негативно сказаться на судьбе других белорусов, которым Стокгольм отказал в убежище и которым также грозит депортация. Среди них - оператор Сергея Тихановского Константин Сергеев.

"Беларусь является практически соседней страной, но количество тех, кто ищет политическое убежище, очень маленькое: в прошлом году оно было чуть больше сотни и это при том, что Швеция приняла сотни тысяч человек из дальних стран", - обращает внимание Вассерман.

Швеция отказывает в политическом убежище 98% просителей из Беларуси

Собеседник DW отмечает, что в прошлом году шведские власти отказали в политическом убежище 98 процентам белорусов, положительный ответ получили только три человека: "Это показывает, что Швеция просто ничего не понимает о том, что происходит в Беларуси. У них просто не было компетенции насчет этого".

Тем не менее представители Народного посольства смогли добиться диалога с миграционным агентством Швеции, которое признало, что их информация о Беларуси "не отображает реальность, которая существует после 2020 года". Несмотря на то, что с февраля 2024 года информация о ситуации в РБ была актуализирована, во время рассмотрения дел о депортации белорусов в судах она почему-то не учитывалась.

"Сейчас очень важно остановить депортации, потому что мы знаем много белорусов, которым реально грозит серьезный срок (в РБ. - Ред.)", - отмечает Вассерман. По его словам, важно, чтобы эти люди были включены в процесс пересмотра дел, а не "пополнили армию политзаключенных".

28 августа стало известно, что Миграционное агентство Швеции осенью пересмотрит дела о предоставлении убежища белорусам и белорускам. Информация об этом появилась на сайте Шведского радио .

Народное посольство Беларуси в Швеции отмечает, что данное решение было принято агентством еще в начале недели и не связано с последним случаем депортации белорусов, о котором рассказывает DW.