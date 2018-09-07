90-летняя немецкая пенсионерка пришла в полицию с советской гранатой (фото)

Эту советскую осколочную гранату принесла в одно из полицейских отделений 90-летняя жительница города Леверкузена под Кельном.
Как выяснилось, гранату в 1943 году привез с фронта муж этой женщины. Все годы после Второй мировой войны она хранилась дома - лежала на письменном столе. После смерти супруга немецкая пенсионерка решила избавиться от опасного сувенира - отнести в полицию. Именно это она и сделала. Отделение пришлось срочно эвакуировать. Вызванные саперы гранату, находившуюся в полной исправности, успешно обезвредили. Все отделались легким испугом.
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