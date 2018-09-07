90-летняя немецкая пенсионерка пришла в полицию с артиллерийской миной (фото)

Как выяснилось, мину в 1943 году привез с фронта муж этой женщины. Все годы после Второй мировой войны она хранилась дома - лежала на письменном столе. После смерти супруга немецкая пенсионерка решила избавиться от опасного сувенира - отнести в полицию. Именно это она и сделала. Отделение пришлось срочно эвакуировать. Вызванные саперы мину, находившуюся в полной исправности, успешно обезвредили. Все отделались легким испугом. В сообщении полиции говорится о том, что мина была произведена в СССР, однако, судя по всему, речь идет об итальянской артиллерийской мине Brixia.
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Секретный бункер около Хальберштадта
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Секретный бункер около Хальберштадта
Склад №12
Этот секретный склад был самым большим бункером в Восточной Германии. Здесь хранилось до 20 тысяч тонн патронов, снарядов, обмундирования, а также дизельное топливо, зенитные установки, походные кухни, пекарни, другое оборудование и техника на случай войны для армий ГДР и ее союзников по Варшавскому договору. Чтобы вывезти все разом, потребовалось бы 500 железнодорожных вагонов.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Подземный завод
Склад разместили недалеко от германо-германской границы около Хальберштадта. Для строительства бункера в 1979-1983 годах использовали штольни, прорубленные заключенными во времена "третьего рейха", когда сюда собирались перевести производство "Юнкерсов" из Дессау. На территории концлагеря в нескольких километрах от подземного комплекса сейчас находится мемориальный комплекс.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Разоружение
После воссоединения Германии складом пользовался бундесвер, но в 1994 году гарнизон расформировали, а бункер продали частному инвестору, который так и не придумал, как его использовать. Комплекс сильно пострадал от вандалов и похитителей металла, для которых не стали помехой ворота, решетки и замки. С разрешения владельца в бункер иногда водят экскурсии.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Темно, холодно и сухо
Кромешная тьма, все обесточено. Свет - только от фонариков. Сухо и холодно, 12 градусов. Повсюду - тонкий слой копоти. Несколько лет назад под землей случился пожар, возникший, судя по всему, из-за неосторожного обращения с автогеном, с помощью которого похитители резали металл. Когда-то в бункере служили 250 военных. Сейчас он практически не охраняется.
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Секретный бункер около Хальберштадта
"Дельфин"
Заполнять склад начали в 1983 году. На обустройство ушло 190 миллионов марок ГДР. Он был частью программы "Дельфин", по которой в Восточной Германии планировали построить почти семьдесят атомных убежищ для правительства, военных и нужд гражданской обороны. Общая стоимость программы превышала два миллиарда восточных марок.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Демонтаж
Что происходило с комплексом на протяжении нескольких десятилетий с весны 1945 года и до открытия склада? Хальберштадт находился в советской оккупационной зоне. Оборудование, которое успели установить для авиационного производства под землей, вывезли в СССР. После этого штольни, при прокладке которых погибли тысячи заключенных специально созданного неподалеку концлагеря, решили взорвать.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Подготовка к подрыву
К подрыву начали готовиться в 1949 году. Советские минеры успели заложить более 90 тонн взрывчатки, но для полного уничтожения ее требовалось в девять раз больше. При таком мощном взрыве на месте горы образовался бы кратер. Новые немецкие власти обратились к советскому командованию с настойчивой просьбой отказаться от плана с такими последствиями.
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Секретный бункер около Хальберштадта
После войны
Вместо подрыва немцы предлагали все засыпать, но в результате договорились подорвать туннели на входах. Примерно в это же время рядом на территории бывшего концлагеря "Малахит" (Лангенштайн-Цвиберге) был открыт мемориальный комплекс. Сейчас в одной из штолен, ведущих в подземный бункер, оборудована экспозиция его документационного центра.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Очевидцы
По рассказам местных жителей, оставшаяся доступной часть подземного комплекса некоторое время использовалась подразделениями Советской Армии. Один участник экскурсии вспоминает, как в 1959 году он, будучи еще мальчишкой, пролез с друзьями в запретную зону, где в темном туннеле они наткнулись на советские танки.
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Секретный бункер около Хальберштадта
На случай ядерной войны
В 1960-х годах власти ГДР вспомнили о существовании комплекса и начали рассматривать варианты его использования во благо народного хозяйства. В частности, предполагалось разместить в туннелях хладокомбинат, но с обострением холодной войны объект приобрел стратегическое значение, так как по обе стороны германо-германской границы начали активно строить подземные убежища на случай ядерной войны.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Семнадцать километров
"Складской комплекс номер 12" (Komplexlager KL-12) Национальной народной армии ГДР был введен в эксплуатацию к майским праздникам 1984 года. Общая протяженность туннелей с учетом новых составила около 17 километров. Половину старых туннелей, которые не удалось восстановить, замуровали.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Подземный город
Масштабы поражают. Железнодорожные составы заезжали для разгрузки под землю. В одном из туннелей для этого оборудовали 500-метровую платформу. От нее грузы развозили по складским отсекам. Общая площадь хранилища составила почти 40 тысяч квадратных метров, а объем подземного пространства - 220 тысяч кубических метров.
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Секретный бункер около Хальберштадта
На боевом посту
"Я предпочитаю бункер показывать на машине, можно больше увидеть. От хождения по бетону быстро устаешь", - говорит бывший комендант комплекса Ханс-Йоахим Бюттнер. Подполковник в отставке прослужил здесь от первого до последнего дня. Начинал в ГДР, а закончил офицером бундесвера.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Вопросы коменданту
Так бункер выглядел в 1993 году. Бывший комендант терпеливо отвечает на вопросы группы. Спрашивают про советские ядерные ракеты SS-20? "У нас точно не было", - говорит, улыбаясь. Знали о том, кто старые туннели вырубал? "Да. Каждый, кто здесь служил, хотя бы раз бывал в мемориальном комплексе". А где лежали деньги? ...
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Секретный бункер около Хальберштадта
Сто миллиардов
Бункер сыграл роль в одном из финальных актов истории ГДР. После обмена восточных марок сюда свезли всю выведенную из обращения наличную валюту Восточной Германии - 620 миллионов купюр на 100 миллиардов общим весом в три тысячи тонн, а также сберегательные книжки и чеки. Деньги решили похоронить, смешав с горной породой - в надежде, что со временем они сгниют. Вход надежно замуровали.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Денежное кладбище
Место держали в секрете, но через несколько лет на нумизматических аукционах стали появляться странно пахнувшие восточногерманские купюры. Среди них были банкноты в 200 и 500 марок, которые вообще не вводились в обращение. Кто-то залез в бункер и пробил дыру в многометровом слое бетона. Оказалось, что в сухом и холодном бункере социалистические марки не гнили, не разлагались, не портились.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Ирония судьбы
Нескольких кладоискателей поймали и приговорили к условным срокам заключения. Дабы пресечь самодеятельную добычу бесценных денег, в 2002 году их решили извлечь из бункера и уничтожить на фабрике по сжиганию мусора вместе с бытовыми отходами. По иронии судьбы, восточная марка, так сказать, пережила марку западную. К этому моменту немцы уже пользовались евро.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Бункер в бункере
Внутри складского бункера находился еще один - для личного состава. Он обладал более серьезной защитой и располагал всеми системами жизнеобеспечения. После ядерной атаки этот бункер в бункере мог работать в автономном режиме 30 дней. В случае возникновения военного конфликта к отгрузке боеприпасов здесь могли приступить уже через 70 минут после получения приказа.
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Секретный бункер около Хальберштадта
Что делать?
Частный владелец хотел использовать бункер для складирования отходов горного производства. Бизнес выгодный, но власти отозвали уже выданное разрешение. Бункер повис, что называется, мертвым грузом. Всерьез рассматривались планы устроить здесь подземную дискотеку, но от них отказались. Танцевать в штольнях, строительство которых унесло жизни нескольких тысяч заключенных концлагеря?
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Секретный бункер около Хальберштадта
P.S.
О мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Лангенштайн-Цвиберге мы рассказали в отдельном репортаже. Интервью с подполковником в отставке Хансом-Йоахимом Бюттнером можно прочитать по ссылке в конце страницы.
Автор: Максим Нелюбин
Дворец Потсдамской конференции
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот дворец, построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним их дворцом. В Бранденбурге представители этого рода начали править в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили в канун Веймарской республики в 1918 году.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Она участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась даже до окончания работ, чтобы родить здесь своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры держав-победительниц СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего в ходе конференции сменил Клемент Эттли, возглавивший лондонское правительство 26 июля.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Так выглядит сейчас парадный двор Цецилиенхофа. Красная звезда из цветов появилась на клумбе в 1945 году во время подготовки к приезду "большой тройки". Высаженная советскими солдатами, она стала частью истории и сохраняется как особенный экспонат. В помещениях, где проходила конференция, работает музей. Провести встречу здесь предложил маршал Георгий Жуков.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Из окон открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. На берегу раскинулся Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси, созданному рядом его предшественником Фридрихом Великим. Так что новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Фасад над главным входом украшают гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о его первых хозяевах. До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству здесь же в Новом саду. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Обратите внимание на трубы более чем полусотни каминов, украшенные изразцовыми кирпичами. Архитектору удалось скрыть истинные размеры резиденции, насчитывающей почти 180 помещений. Чтобы создать атмосферу уютного дома, он сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот снимок сделан в 1906 году в Потсдаме около Мраморного дворца после крещения первого сына в семье германского кронпринца. Его супруга Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце распорядилась оформить в стиле пассажирской каюты.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка. Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В результате император Вильгельм II отрекся от престола и бежал в Нидерланды. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они вновь поселились здесь и жили до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству и сейчас управляется фондом Прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Вместе с другими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Эта фотография Черчилля, Трумэна и Сталина была сделана во время конференции. Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Как видим, помимо туристов в Цецилиенхофе бывают официальные гости. В 2004 году сюда приезжала британская королева Елизавета II. Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти всю обстановку в конце войны вывезли отсюда на соседнюю ферму, где она сгорела.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Обстановку подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Она осталась на своих местах, как и круглый стол в зале заседаний - кстати, диаметром в три метра. Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Дворец и отель, работавший до начала 2014 года, сейчас ремонтируют. Первую генеральную реконструкцию за сто лет после строительства Цецилиенхофа должны закончить в 2018 году. Музей Потсдамской конференции не закрывался. С апреля по октябрь он открыт со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. В ноябре-марте закрывается на час раньше.
Автор: Максим Нелюбин