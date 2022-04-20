9 мая в Трептов-парке: кому полиция Берлина разрешила флаги СССР (09.02.2022)

Закон США о ленд-лизе: что на самом деле он даст Украине

Во время Второй мировой войны принятый в США закон о ленд-лизе помог победить нацистскую Германию. Теперь он должен упростить процедуру поставок американских вооружений Киеву. Что фактически означает этот закон?