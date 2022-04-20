9 мая в Трептов-парке: кому полиция Берлина разрешила флаги СССР (09.02.2022)

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9 мая в Трептов-парке: кому полиция Берлина разрешила флаги СССР
Власти Украины приостановили деятельность пророссийских политсил. Какие шансы у их представителей остаться в политической жизни страны - в материале DW.
Во время Второй мировой войны принятый в США закон о ленд-лизе помог победить нацистскую Германию. Теперь он должен упростить процедуру поставок американских вооружений Киеву. Что фактически означает этот закон?
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 апреля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.
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