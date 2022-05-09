 9 мая в Берлине: цветы, ″Катюша″ и долгие споры с полицией (09.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 09.05.2022

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9 мая в Берлине: цветы, "Катюша" и долгие споры с полицией (09.02.2022)

Как русскоязычные жители Германии отметили день победы в столице страны.

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