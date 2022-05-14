80-й день войны России против Украины: главные события

На 80-й день полномасштабной войны России против Украины - в субботу, 14 мая - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Однако, по заявлениям украинской стороны, их действия не увенчались успехом. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

На донецком направлении российские войска сосредоточили основные усилия на подготовке наступления в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По его данным, в район переброшены две батальонные тактические группы, идет перегруппировка сил и пополнение запасов. Противнику удалось добиться частичного успеха в районе Авдеевки, сообщает Генштаб ВСУ. На харьковском направлении российские военные сосредоточили основные усилия на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов снабжения по автодорогам на север и восток от Харькова, а также недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

В Минобороны РФ заявили, что в течение дня были нанесены многочисленные ракетные и артиллерийские удары по районам базирования украинских войск. В результате "поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера", заявил официальный представитель военного ведомства. По его словам, уничтожены до 90 украинских военных и 18 единиц военной техники.

Зеленский призвал США признать РФ государством - спонсором терроризма

Владимир Зеленский встретился с сенаторами США

Киев посетила делегация Сената США во главе с лидером республиканцев Митчеллом Макконнеллом. Во время встречи с американскими законодателями президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за лидерство в поддержке Украины, отметив особую роль Америки в усилении санкционного давления на Россию. "Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", - подчеркнул президент Украины. По словам Зеленского, "Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир - пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны".

Родственники защитников Мариуполя обратились к председателю КНР Си Цзиньпину

Российские войска продолжают попытки штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе. Атаки сопровождаются авиационными ударами, используется тяжелая артиллерия и танки.

В то же время родственники защитников Мариуполя обратились к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь спасти бойцов, продолжающих оказывать сопротивление на территории предприятия, окруженного российскими военными. Родные просят помочь вывезти украинских военных, раненых бойцов и тела погибших в третью страну, где они будут находиться до конца войны. В роли такой страны может выступить Турция. Как заявил агентству Reuters пресс-секретарь президента Турции и главный советник по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калин, по предложенному плану люди, эвакуированные с "Азовстали", будут доставлены по суше в порт Бердянска, а оттуда турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул. По словам Калина, это предложение обсуждалось еще две недели назад и остается "на столе" переговоров, хотя Москва на него не дала согласия. Позиция России "меняется день ото дня", - подчеркнул он.

Как предупредила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, оставшимся в городе почти 170 тыс. мирных жителей грозит инфекционная катастрофа, в результате которой до конца года могут умереть более 10 тыс. человек. "Наибольшая проблема в Мариуполе - это чистая питьевая вода, которой в городе нет. Кроме того, сложилась критическая ситуация с водоотводом и порывами канализационных сетей", - написала она в своем Telegram-канале.

Путин пригрозил Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным по поводу намерения Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО. Как указали в офисе президента Финляндии, страна "хочет корректно и профессионально решить практические вопросы, вытекающие из соседства с Россией".

В свою очередь пресс-служба Кремля, подтвердив состоявшуюся беседу, указала, что Владимир Путин назвал ошибочным отказ от традиционной политики военного нейтралитета, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. "Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях", - отмечается в сообщении.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил "коллективный Запад" в развязывании "тотальной гибридной войны" против России. "Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения", - сказал он на заседании Совета по внешней и оборонной политике. По словам Лаврова, Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но поскольку "вызов брошен", страна его принимает.

G7 никогда не признает изменение Россией границ Украины

"Мы никогда не признаем границ, которые Россия пытается перекроить посредством военной агрессии", - подчеркивается в совместном заявлении министров иностранных дел "Группы семи" (G7) по итогам встречи в Германии. В документе отмечается, что G7 будет продолжать оказывать Украине гуманитарную, финансово-экономическую и военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо. Главы внешнеполитических ведомств расценили как безответственные угрозы применения Россией химического, биологического или ядерного оружия и напомнили Кремлю, "что любое применение такого оружия будет иметь серьезные последствия".

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