 8 самых красивых парков Европы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.05.2019

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Культура и стиль жизни

8 самых красивых парков Европы

24 мая отмечается Европейский день парков. Редкие виды животных, скалистые горы и опасные вулканы, - DW представляет самые впечатляющие ландшафты.

  • Триглав

    Самые удивительные парки Европы

    Триглав: орхидеи и эдельвейсы

    Единственный национальный парк Словении назван в честь находящейся на его территории горы Триглав. Это не просто гора, ее изображение красуется на флаге и гербе страны. Считается, что название Триглав возникло из-за трех вершин горы. Существует иная версия: резиденция одноименного божества расположилась на пике этой горы высотой 2864 метра.

  • Беловежская пуща

    Самые удивительные парки Европы

    Старейший лес Европы

    Национальный парк Беловежская пуща расположился на границе Польши и Беларуси. Согласно ЮНЕСКО, эта пуща - единственный пример доисторического леса, когда-то покрывавшего современную Европу. Средний возраст деревьев в этом лесу - 81 год, а нетронутый ландшафт служит домом для зубров.

  • Саксонская Швейцария

    Самые удивительные парки Европы

    Немецкий романтизм

    Национальный парк Саксонская Швейцария расположен на границе Германии и Чехии. Тот, кто ищет вдохновения, может пройтись по Тропе художников (Malerweg) длиной в 112 км. На этом месте любили гулять живописцы разных поколений. Со скалистого массива Бастай открывается вид на Эльбу.

  • Этна

    Самые удивительные парки Европы

    Этна: монстр под горой

    Могущественный великан Тифон сражался с Зевсом до тех пор, пока громовержец не поразил его молнией и не набросил на него гору Этну. С тех пор побежденный Тифон гневается, время от времени вызывая бури и извержения. Но Этна на итальянском острове Сицилия не только "плюется" огнем, она служит плодородной почвой для фиалок и можжевельника.

  • Плитвицкие озера

    Самые удивительные парки Европы

    Плитвицкие озера

    Около миллиона человек ежегодно посещают старейший национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии. Туристов привлекают живописные места: 16 озер, соединенных водопадами, известняковые пещеры, буковые и хвойные леса. Здесь водятся дикие животные: волки, медведи, лесные коты, косули.

  • Татранский национальный парк

    Самые удивительные парки Европы

    Татры: пещеры и медведи

    Татранский национальный парк - охраняемая природная зона на границе Польши и Словакии. В парке находится самая высокая гора Польши - Рысы. Кроме того, здесь расположились 650 пещер, 30 горных озер, водопад Велка-Сиклава высотой 70 метров. Преобладают хвойные и березовые леса, в которых водятся бурые медведи, рыси, черные козлы и беркуты.

  • Лох-Ломонд в Шотландии

    Самые удивительные парки Европы

    Дева озера

    В парке Лох-Ломонд в Шотландии располагаются леса, горные долины и одноименное озеро. Именно здесь Вальтер Скотт написал свою знаменитую поэму "Дева озера", опубликованную в 1810 году. После выхода этой книги автор прославился за пределами Великобритании.

  • Гран-Парадизо

    Самые удивительные парки Европы

    Гран-Парадизо - родина альпийских козлов

    До 1856 года итальянский национальный парк Гран-Парадизо использовался как место для спортивной охоты. Из-за угрозы исчезновения альпийских козлов парк был объявлен заповедником. Кроме редких горных козлов, здесь также обитают горностаи, альпийские сурки и евразийские филины.

    Автор: Руби Рассель, Ксения Сафронова


  • Триглав

    Самые удивительные парки Европы

    Триглав: орхидеи и эдельвейсы

    Единственный национальный парк Словении назван в честь находящейся на его территории горы Триглав. Это не просто гора, ее изображение красуется на флаге и гербе страны. Считается, что название Триглав возникло из-за трех вершин горы. Существует иная версия: резиденция одноименного божества расположилась на пике этой горы высотой 2864 метра.

  • Беловежская пуща

    Самые удивительные парки Европы

    Старейший лес Европы

    Национальный парк Беловежская пуща расположился на границе Польши и Беларуси. Согласно ЮНЕСКО, эта пуща - единственный пример доисторического леса, когда-то покрывавшего современную Европу. Средний возраст деревьев в этом лесу - 81 год, а нетронутый ландшафт служит домом для зубров.

  • Саксонская Швейцария

    Самые удивительные парки Европы

    Немецкий романтизм

    Национальный парк Саксонская Швейцария расположен на границе Германии и Чехии. Тот, кто ищет вдохновения, может пройтись по Тропе художников (Malerweg) длиной в 112 км. На этом месте любили гулять живописцы разных поколений. Со скалистого массива Бастай открывается вид на Эльбу.

  • Этна

    Самые удивительные парки Европы

    Этна: монстр под горой

    Могущественный великан Тифон сражался с Зевсом до тех пор, пока громовержец не поразил его молнией и не набросил на него гору Этну. С тех пор побежденный Тифон гневается, время от времени вызывая бури и извержения. Но Этна на итальянском острове Сицилия не только "плюется" огнем, она служит плодородной почвой для фиалок и можжевельника.

  • Плитвицкие озера

    Самые удивительные парки Европы

    Плитвицкие озера

    Около миллиона человек ежегодно посещают старейший национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии. Туристов привлекают живописные места: 16 озер, соединенных водопадами, известняковые пещеры, буковые и хвойные леса. Здесь водятся дикие животные: волки, медведи, лесные коты, косули.

  • Татранский национальный парк

    Самые удивительные парки Европы

    Татры: пещеры и медведи

    Татранский национальный парк - охраняемая природная зона на границе Польши и Словакии. В парке находится самая высокая гора Польши - Рысы. Кроме того, здесь расположились 650 пещер, 30 горных озер, водопад Велка-Сиклава высотой 70 метров. Преобладают хвойные и березовые леса, в которых водятся бурые медведи, рыси, черные козлы и беркуты.

  • Лох-Ломонд в Шотландии

    Самые удивительные парки Европы

    Дева озера

    В парке Лох-Ломонд в Шотландии располагаются леса, горные долины и одноименное озеро. Именно здесь Вальтер Скотт написал свою знаменитую поэму "Дева озера", опубликованную в 1810 году. После выхода этой книги автор прославился за пределами Великобритании.

  • Гран-Парадизо

    Самые удивительные парки Европы

    Гран-Парадизо - родина альпийских козлов

    До 1856 года итальянский национальный парк Гран-Парадизо использовался как место для спортивной охоты. Из-за угрозы исчезновения альпийских козлов парк был объявлен заповедником. Кроме редких горных козлов, здесь также обитают горностаи, альпийские сурки и евразийские филины.

    Автор: Руби Рассель, Ксения Сафронова


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    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

  • Леверкузен

    Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом

    Японский сад в Леверкузене

    Автор: Максим Нелюбин


Закровский парк в Потсдаме

  • Закровский парк в Потсдаме

    Закровский парк в Потсдаме

    Это тихое и укромное место со славянским "говорящим" названием Закров находится не за семью горами и за семью лесами, а всего лишь за одним "Девичьим озером" - Юнгфернзе в полутора километрах от центра Потсдама, если добираться (точнее, плыть) по прямой. Здешние парк, замок и церковь входят в число прусских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в Берлине и Бранденбурге.

  • Закровский замок в Потсдаме

    Закровский парк в Потсдаме

    10-километровый путь на машине займет полчаса - как из Потсдама, так и из берлинского района Шпандау. Он находится посреди букового леса где-то на полпути. В начале прошлого столетия это уединенное место на Юнгфернзе облюбовали представители берлинского высшего общества. Иногда Закров даже сравнивают с американским Хэмптонсом - районом нью-йоркских богачей на Лонг-Айленде.

  • Закровский парк в Потсдаме. Картина Макса Либермана

    Закровский парк в Потсдаме

    Здешний парк был заложен Петером Йозефом Ленне в середине XIX века. Таким его изобразил Макс Либерман в 1920-х годах, когда в Закрове шло бурное строительство загородных вилл. Во времена ГДР попасть сюда, в приграничную зону, можно было только по пропуску. После падения Берлинской стены виллы быстро нашли новых владельцев, но они и их обитатели нас не интересуют. Пусть живут спокойно.

  • Световая инсталляция 2016 года в Закровском парке

    Закровский парк в Потсдаме

    В 1961-1989 годах прямо через парк проходила Белинская стена - как раз там, где показывает эта инсталляция. Отдельно стоящую церковную колокольню превратили в смотровую вышку, а храм оказался на нейтральной полосе. Тогда здесь вырубили около восьми гектаров парка, примерно треть его площади, - в частности, для строительства собачьего питомника и учебного центра гэдээровских пограничников.

  • Закровский храм во времена ГДР

    Закровский парк в Потсдаме

    На этой картине храм изображен во времена, когда здесь проходила граница. Власти ГДР начали строить Берлинскую стену в августе 1961 года, но регулярные богослужения проводились в церкви до Рождества. Затем спецслужбы ГДР совершили акт вандализма - разгромили всю обстановку, после чего закрыли доступ в здание. Власти боялись побегов через озеро в Западный Берлин.

  • Закровский замок в Потсдаме

    Закровский парк в Потсдаме

    После воссоединения Германии парк и церковь восстановили. Закровский замок тоже сильно пострадал. После ремонта он сейчас используется для сезонных выставок. Был построен в 1773 году в качестве господского дома в поместье, впервые упомянутом в XIV веке. Многократно менял владельцев. После покупки земель прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV в 1840 году был перестроен в стиле барочного замка.

  • Закровский парк

    Закровский парк в Потсдаме

    Сам король здесь никогда не останавливался. В замке находилась квартира приходского священника. Одним из ранних владельцев поместья был берлинский банкир Иоганн Магнус. Гостивший у него композитор Феликс Мендельсон, как предполагается, сочинил в Закрове часть своего Второго струнного квартета. Во времена Веймарской республики замком пользовался прусский министр финансов.

  • Закровский храм Христа Спасителя на берегу озера Юнгфернзе в Потсдаме

    Закровский парк в Потсдаме

    Такой вид на храм Христа Спасителя в Закрове открывается от Глиникского моста - того самого, на котором во времена холодной войны меняли шпионов. Храм заложили в 1841 году по воле Фридриха Вильгельма IV. Он давно задумал возвести здесь церковь в итальянском стиле в виде ранней христианской базилики. Место выбрал на берегу, чтобы издалека она напоминала корабль или библейский ковчег.

  • Закровский храм Христа Спасителя на берегу озера Юнгфернзе в Потсдаме

    Закровский парк в Потсдаме

    Тем самым этот монарх хотел замкнуть кольцо - своего рода ожерелье из дворцов и парков, созданное несколькими поколениями Гогенцоллернов на берегах озер, которые образует в этих местах под Берлином река Хафель. Это Мраморный дворец и Новый парк, дворцы и парки Бабельсберг и Глинике, а также Павлиний остров. Треть сметы ушла на фундамент, вернее, на сваи для укрепления грунта.

  • Закровский храм Христа Спасителя в Потсдаме

    Закровский парк в Потсдаме

    Первые христианские общины приспосабливали под храмы залы римских рынков и судов. Для прусского короля они служили примером единства верующих, и он хотел создать в Потсдаме архитектурный символ, напоминающий об истоках христианства. Проект на основе королевских эскизов разработал придворный архитектор Людвиг Персиус - один из учеников Карла Фридриха Шинкеля. На возведение храма ушло три года.

  • Фреска в Закровском храме, Потсдам

    Закровский парк в Потсдаме

    Снаружи, как было видно на предыдущей фотографии, здание обрамляет крытая колоннада, что придает этому храму вид трехнефной базилики. Фреска в апсиде, изображающая Христа Спасителя в окружении четырех апостолов, была завершена в 1845 году. Осмотрев храм изнутри, обязательно подойдите к церковной колокольне, построенной по примеру итальянских средневековых башен - кампанил.

  • Памятный знак на колокольне Закровского храма, Потсдам

    Закровский парк в Потсдаме

    В 1897 году колокольня стала местом проведения экспериментов, в результате которых 27 августа здесь состоялась первая в истории Германии удачная передача радиосигнала. Он был принят станцией, располагавшейся в полутора километрах на противоположном берегу озера. Этот знак напоминает о немецких пионерах радиосвязи - Адольфе Слаби и Георге фон Арко, работавших над развитием идей Гульельмо Маркони.

    Автор: Максим Нелюбин


Европа- парк

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Один день в Европа-парке

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