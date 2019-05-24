8 самых красивых парков Европы

24 мая отмечается Европейский день парков. Редкие виды животных, скалистые горы и опасные вулканы, - DW представляет самые впечатляющие ландшафты.
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Европа- парк
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