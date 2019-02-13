 75 лет бомбардировке Дрездена (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.02.2020

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Культура и стиль жизни

75 лет бомбардировке Дрездена (фотогалерея)

Дрезден разбомбили в самом конце Второй мировой войны. Барочные фасады давно восстановлены, но страсти вокруг этого события не утихают. Что же произошло 75 лет назад?

  • Бомбардировщик Ланкастер

    Дрезден под бомбами

    Британские бомбардировщики

    Первыми бомбить Дрезден должны были американцы. Но из-за низкой облачности 13 февраля 1945 года в небо поднялись британские эскадрильи.Тяжелые бомбардировщики "Ланкастер" Королевских военно-воздушных сил Великобритании были уже почти над городом, когда в 21 час 45 минут в Дрездене завыли сирены воздушной тревоги.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Тотальные разрушения

    Бомбардировка Дрездена в ночь с 13 на 14 февраля проходила двумя волнами с трехчасовым перерывом между первым и вторым воздушным налетом. Первый продолжался всего 15 минут. Но уже после него плотно застроенный Дрезден пылал одним гигантским пожаром, превратившим центр города в пепелище.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Огненный смерч

    Бомбардировщики сбрасывали на город сначала фугасные бомбы, которые разрушали крыши и обнажали деревянные конструкции зданий, затем - зажигательные. Второй авиалет был особенно страшен для пожарных служб и спасателей, а также для тех, кто еще оставался в живых в этом огненном аду. Цифры погибших называют разные. Большинство экспертов считает, что было около 25000 жертв.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Из руин и пепла

    До февраля 1945 года Дрезден практически не подвергался бомбежкам со стороны союзников по антигитлеровской коалиции. За три февральских дня, которые продолжались воздушные налеты, было разрушено около четверти промышленных предприятий и больше половины непромышленных зданий. От жилых домов в центральной части города остались только руины. Восстанавливать город из пепла предстояло женщинам.

  • Руины Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    В назидание потомкам

    Во время бомбожек 13-15 февраля 1945 года была разрушена и Фрауэнкирхе - один из самых знаменитых лютеранских храмов. Власти ГДР не стали ее восстанавливать и превратили в мемориал. Лишь после воссоединения Германии началось восстановление барочной церкви. Венчающий ее крест был изготовлен в Англии сыном пилота, участвовавшего в бомбардировке Дрездена.

  • Восстановленная Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    Символ Дрездена в новой красе

    Торжественное открытие восстановленного собора состоялось в 2005 году. Черными пятнами на светлом фасаде Фрауэнкирхе выделяются оригинальные камни, сохранившиеся после бомбардировок.

  • Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Барочные фасады

    Дрезден снова считается одним из красивейших городов Германии и пользуется большой популярностью у туристов. До Второй мировой войны население Дрездена составляло 642 тысячи человек. Сегодня в столице федеральной земли Саксония проживает около 550 тысяч.

  • Годовщина бомбардировок Дрездена

    Дрезден под бомбами

    Поляризующая память

    Город восстановлен. Но бомбардировки Дрездена не забыты. Они и сегодня вызывают споры и провоцируют конфликты. В них вовлечены историки, политики, антифашисты, неонацисты, пацифисты, депутаты, представители гражданских инициатив и церквей. Каждый год в феврале в Дрездене бушуют страсти: как отмечать годовщину бомбардировок и стоит ли это делать вообще.

    Автор: Элла Володина


  • Бомбардировщик Ланкастер

    Дрезден под бомбами

    Британские бомбардировщики

    Первыми бомбить Дрезден должны были американцы. Но из-за низкой облачности 13 февраля 1945 года в небо поднялись британские эскадрильи.Тяжелые бомбардировщики "Ланкастер" Королевских военно-воздушных сил Великобритании были уже почти над городом, когда в 21 час 45 минут в Дрездене завыли сирены воздушной тревоги.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Тотальные разрушения

    Бомбардировка Дрездена в ночь с 13 на 14 февраля проходила двумя волнами с трехчасовым перерывом между первым и вторым воздушным налетом. Первый продолжался всего 15 минут. Но уже после него плотно застроенный Дрезден пылал одним гигантским пожаром, превратившим центр города в пепелище.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Огненный смерч

    Бомбардировщики сбрасывали на город сначала фугасные бомбы, которые разрушали крыши и обнажали деревянные конструкции зданий, затем - зажигательные. Второй авиалет был особенно страшен для пожарных служб и спасателей, а также для тех, кто еще оставался в живых в этом огненном аду. Цифры погибших называют разные. Большинство экспертов считает, что было около 25000 жертв.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Из руин и пепла

    До февраля 1945 года Дрезден практически не подвергался бомбежкам со стороны союзников по антигитлеровской коалиции. За три февральских дня, которые продолжались воздушные налеты, было разрушено около четверти промышленных предприятий и больше половины непромышленных зданий. От жилых домов в центральной части города остались только руины. Восстанавливать город из пепла предстояло женщинам.

  • Руины Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    В назидание потомкам

    Во время бомбожек 13-15 февраля 1945 года была разрушена и Фрауэнкирхе - один из самых знаменитых лютеранских храмов. Власти ГДР не стали ее восстанавливать и превратили в мемориал. Лишь после воссоединения Германии началось восстановление барочной церкви. Венчающий ее крест был изготовлен в Англии сыном пилота, участвовавшего в бомбардировке Дрездена.

  • Восстановленная Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    Символ Дрездена в новой красе

    Торжественное открытие восстановленного собора состоялось в 2005 году. Черными пятнами на светлом фасаде Фрауэнкирхе выделяются оригинальные камни, сохранившиеся после бомбардировок.

  • Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Барочные фасады

    Дрезден снова считается одним из красивейших городов Германии и пользуется большой популярностью у туристов. До Второй мировой войны население Дрездена составляло 642 тысячи человек. Сегодня в столице федеральной земли Саксония проживает около 550 тысяч.

  • Годовщина бомбардировок Дрездена

    Дрезден под бомбами

    Поляризующая память

    Город восстановлен. Но бомбардировки Дрездена не забыты. Они и сегодня вызывают споры и провоцируют конфликты. В них вовлечены историки, политики, антифашисты, неонацисты, пацифисты, депутаты, представители гражданских инициатив и церквей. Каждый год в феврале в Дрездене бушуют страсти: как отмечать годовщину бомбардировок и стоит ли это делать вообще.

    Автор: Элла Володина


 

 

Контекст

Дрезден: как бомбили и как восстанавливали красивейший город мира

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (13.02.2019)  

Дрезден после бомбардировок

Как выглядел Дрезден после бомбардировок в феврале 1945 года. (27.01.2015)  

Выводы историков: В результате бомбардировки Дрездена в 1945 году погибли до 25 тысяч человек

Согласно новым данным историков, в результате бомбардировки Дрездена союзной авиацией в 1945 году погибли до 25 тысяч человек. Ранее данные разнились от 20 до 500 тысяч погибших. (18.03.2010)  

Новая выставка показывает бомбардировку Дрездена глазами писателей

Экспозиция в Военно-историческом музее бундесвера не случайно называется так же, как и роман Курта Воннегута, - "Бойня номер пять". Этот писатель сам пережил варварскую бомбежку. (06.02.2015)  

Кому принадлежит память о бомбардировках Дрездена

Город восстановлен. Но ежегодно в феврале бушуют страсти: как отмечать годовщину бомбардировок, и стоит ли это делать вообще. (13.02.2013)  

Как современное искусство работает с историей

В Художественном музее Бонна открывается персональная выставка "Запечатленное время" Нади Кааби-Линке. DW публикует первое интервью художницы на русском языке. (26.10.2017)  

Дрезден под бомбами

Дрезден разбомбили в самом конце Второй мировой войны. Барочные фасады давно восстановлены, хотя страсти вокруг города не утихают. Что же произошло 75 лет назад? (04.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дрезден отметил трагическую годовщину бомбардировок города  

Фрауэнкирхе - #DailyDrone  

Дрезден - сокровищница искусства на Эльбе (видео)  

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Gedenken an die Zerstörung Dresdens

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74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.

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