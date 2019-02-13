75 лет бомбардировке Дрездена (фотогалерея)

Дрезден разбомбили в самом конце Второй мировой войны. Барочные фасады давно восстановлены, но страсти вокруг этого события не утихают. Что же произошло 75 лет назад?
74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (13.02.2019)
Как выглядел Дрезден после бомбардировок в феврале 1945 года. (27.01.2015)
Согласно новым данным историков, в результате бомбардировки Дрездена союзной авиацией в 1945 году погибли до 25 тысяч человек. Ранее данные разнились от 20 до 500 тысяч погибших. (18.03.2010)
Экспозиция в Военно-историческом музее бундесвера не случайно называется так же, как и роман Курта Воннегута, - "Бойня номер пять". Этот писатель сам пережил варварскую бомбежку. (06.02.2015)
Город восстановлен. Но ежегодно в феврале бушуют страсти: как отмечать годовщину бомбардировок, и стоит ли это делать вообще. (13.02.2013)